Dünya Kupası'nda talihsiz olay: Mbappe taraftardan özür diledi

2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final maçında Fransa - Fas mücadelesi öncesinde takımların ısınma için sahada yer aldığı bölümde Kylian Mbappe talihsiz bir an yaşadı. Bir taraftara topla kazara vuran Mbappe, tribüne giderek özür diledi.

cumhuriyet.com.tr
15 Aralık 2022 Perşembe, 13:15
Dünya Kupası'nda talihsiz olay: Mbappe taraftardan özür diledi
Abone Ol google-news

2022 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Mücadele Fransa'nın 2-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı. Maç öncesinde ise Kylian Mbappe talihsiz bir olay yaşadı.

Isınma esnasında çektiği şut tribündeki bir taraftarın yüzüne isabet eden Mbappe, taraftardan özür diledi. Yıldız futbolcu Mbappe'nin yaşanan olaydan sonra tribüne gitmesi ise sosyal medyada beğeniyle karşılandı.

Fransa, Dünya Kupası finalinde Pazar günü Arjantin ile karşılaşacak.



2022 FIFA Dünya Kupası kylian mbappe fransa Fas

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler