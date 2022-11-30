Dünya Kupası'nda Tunus'a Fransa galibiyeti yetmedi: Tunus 1-0 Fransa
Tunus, 2022 Katar Dünya Kupası'nda karşılaştığı Fransa'yı 1-0 mağlup etmesine rağmen gruptan çıkamadı.
2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu maçında Fransa ile Tunus karşı karşıya geldi. Education City Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tunus, 1-0'lık skorla kazandı.
Tunus'a galibiyeti getiren golü 58. dakikada Wahbi Khazri kaydetti.
FRANSA'NIN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ
1-0'dan sonra Fransa'da Mbappe, Griezmann, Ousmane Dembele, Rabiot gibi isimler oyuna dahil olsa da Tunus sahadan galibiyetle ayrıldı. Griezmann'ın 90+8'deki golü ise VAR'dan geri döndü.
Bu galibiyetle puanını 4'e yükselten Tunus, Avustralya'nın Danimarka'yı 1-0 yenmesi sonrası gruptan çıkamadı. Fransa'nın 6 puanla lider çıktığı grupta Avustralya, yine 6 puanla ikinci sırada yer aldı. Danimarka ise 1 puanla grup aşamasını tamamladı.
Fransa ve Avustralya'nın son 16 turundaki rakipleri; Arjantin, Polonya, Suudi Arabistan ve Meksika'nın yer aldığı C Grubu'ndan gelecek.
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