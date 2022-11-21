Dünya Kupasının açılış maçında Ekvadorlu taraftar Katarlılara para işareti yaptı

21 Kasım 2022 Pazartesi, 12:03

2022 FIFA Dünya Kupası'nın ilk karşılaşmasında, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın golleriyle Ekvador, Katar'ı 2-0 yendi.

Maç sırasında tribünler karıştı. Ekvadorlu bir taraftar Katarlılara maçtan önce ortaya çıkan "şike" iddialarını hatırlatarak para işareti yaptı. Taraftar tepki görürken o anlar sosyal medyada gündem oldu.

'ŞİKE' İDDİASI NEDİR?

Yazar ve araştırmacı Amjad Taha'nın haberine göre, turnuvanın açılış maçında Ekvador ile karşılaşan Katar, Ekvadorlu oyunculara maçı kaybetmeleri için rüşvet teklifinde bulundu. Haberde Katar'ın, Ekvadorlu 8 futbolcuya 7.4 milyon dolar rüşvet teklif ettiği ve bu bilginin iki taraftan da doğrulatıldığı belirtildi.











