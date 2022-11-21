Dünya Kupasının açılış maçında Ekvadorlu taraftar Katarlılara para işareti yaptı
2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Ekvador, Katar'ı 2-0 yendi. Maç sırasında tribündeki bir Ekvador taraftarı para işareti yaptıktan sonra Katarlı başka bir taraftar ile tartışma yaşadı.
2022 FIFA Dünya Kupası'nın ilk karşılaşmasında, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın golleriyle Ekvador, Katar'ı 2-0 yendi.
Maç sırasında tribünler karıştı. Ekvadorlu bir taraftar Katarlılara maçtan önce ortaya çıkan "şike" iddialarını hatırlatarak para işareti yaptı. Taraftar tepki görürken o anlar sosyal medyada gündem oldu.
'ŞİKE' İDDİASI NEDİR?
Yazar ve araştırmacı Amjad Taha'nın haberine göre, turnuvanın açılış maçında Ekvador ile karşılaşan Katar, Ekvadorlu oyunculara maçı kaybetmeleri için rüşvet teklifinde bulundu. Haberde Katar'ın, Ekvadorlu 8 futbolcuya 7.4 milyon dolar rüşvet teklif ettiği ve bu bilginin iki taraftan da doğrulatıldığı belirtildi.
Video Haberler
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Albayrak'tan ölen torunu için açıklama
- İstiklal'deki saldırıya ilişkin yeni gelişme
- Dünyaca ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
- Oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar
- ‘Cumhurbaşkanı adayı’ açıklaması
- AKP'den Saadet'e yurtdışında ziyaret
- İstiklal Caddesi'nde 'bombalı paket şakası' iddiası
- Torunu hayatını kaybetti...
- ‘Katil' diye sesleniyordu, el sıkıştı
- Matrah uyanıklığı