Dünya Ralli Şampiyonası’nda heyecan Monaco’da başlıyor
2022 Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) yeni hibrit dönemin ilk yarışı, 20-23 Ocak tarihleri arasında Monaco’daki Monte-Carlo Rallisi’nde koşulacak. Yeşil bir geleceğe, sürdürülebilir çağa girilen WRC’de bu sezon da tüm gözler Red Bull sporcularının üzerinde olacak. Elfyn Evans, Kalle Rovanpera ve Thierry Neuville şampiyonluk için mücadele verecek.
Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) 50. yılının ilk yarışı Monaco’daki Monte-Carlo Rallisi’nde koşulacak. 20-23 Ocak tarihleri arasındaki Monte Carlo Rallisi, 17 etap üzerinden gerçekleştirilecek. Toplam 296 kilometrelik heyecan boyunca pilotlar, Akdeniz kıyısındaki yollarda büyük sıçrayışlar yaparak zirveyi elde etmeye çalışacak.
Yeşil bir geleceğin ve sürdürülebilirliğin vurgulanacağı 2022 Dünya Ralli Şampiyonası’nın 50. yılında yüzde 100 fosilsiz yakıt ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla tasarlanan ’Plug-in hibrit motorlu’ ralli otomobilleriyle yarışılacak.
GÖZLER RED BULL SPORCULARINDA OLACAK
Dünya Ralli Şampiyonası’nda her sezon olduğu bu sezon da gözler yine Red Bull sporcularının üzerinde olacak. Şampiyonluğun en büyük favorilerinden olan Elfyn Evans, Kalle Rovanpera ve Thierry Neuville, sezonu zirvede tamamlamak için büyük bir mücadeleye girecek.
Bu sezon tam zamanlı olarak mücadele etmeyeceğini açıklayan sonuncusu geçen sene olmak üzere WRC’de 8 Dünya Şampiyonluğu bulunan Sebastien Ogier ile 9 kez Dünya Ralli Şampiyonası’nda mutlu sona ulaşan bir diğer efsane Sebastien Loeb ise sezonun açılış yarışında Monaco’daki startta yerini alacak.
2022 Dünya Ralli Şampiyonası’nın takvimi şu şekilde:
20-23 Ocak: Monte Carlo (Monaco)
24-27 Şubat: İsveç
21-24 Nisan: Hırvatistan
19-22 Mayıs: Portekiz
02-05 Haziran: İtalya
23-26 Haziran: Kenya
14-17 Temmuz: Estonya
04-07 Ağustos: Finlandiya
08-11 Eylül: Yunanistan
29 Eylül-02 Ekim: Yeni Zelanda
20-23 Ekim: İspanya
10-13 Kasım: Japonya
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