Cumhuriyetimizin 100.Yılı
0
Saat
:
0
Dakika
:
0
Saniye

Dünya şampiyonu Nesrin Baş: 'Türk kadınının gücünü göstermeye devam edeceğim'

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nesrin Baş, Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesine konuştu. Milli sporcu yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında dünya şampiyonu olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Türk kadınının gücünü göstermeye devam edeceğim. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.

AA
Yayınlanma: 27.10.2023 - 17:26
Dünya şampiyonu Nesrin Baş: 'Türk kadınının gücünü göstermeye devam edeceğim'
Abone Ol google-news

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Beşiktaş'ın milli sporcusu Nesrin Baş, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümünde bu başarıyı elde etmesinden dolayı gururlu olduğunu belirtti.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen organizasyonda kadınlar 68 kiloda altın madalyanın sahibi olan Nesrin Baş, Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

'TÜRK KADINININ GÜCÜNÜ GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİM'

Üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olarak Türk kadınının gücünü gösterdiğini vurgulayan 21 yaşındaki güreşçi, "Hedefim olimpiyatlara gidip altın madalya kazanmak. Başta ailem olmak üzere; Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'na ve antrenörlerime teşekkür ediyorum. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında dünya şampiyonu olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Türk kadınının gücünü göstermeye devam edeceğim. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.


Nesrin Baş Dünya Güreş Şampiyonası beşiktaş

İlgili Haberler

Spor yazarları Bodo/Glimt - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Çebi ve Kazancı'dır bu tablonun ressamları'

Spor yazarları Bodo/Glimt - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Çebi ve Kazancı'dır bu tablonun ressamları'
Melih Saatçı yazdı:

Melih Saatçı yazdı: "Beşiktaş takımı tecrübeli bir teknik direktörü de mi hak etmedi!"
Beşiktaşlı taraftarlardan takıma tepki... Burak Yılmaz devreye girdi!

Beşiktaşlı taraftarlardan takıma tepki... Burak Yılmaz devreye girdi!

En Çok Okunan Haberler