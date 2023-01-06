Dünyaca ünlü futbolcu Gianluca Vialli'den kötü haber
Bir süredir kanser ile mücadele eden efsane İtalyan futbolcu Gianluca Vialli, hayatını kaybetti.
İtalyan futbol efsanesi Gianluca Vialli, 58 yaşında yaşamını yitirdi.
Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve aralık ayı başından bu yana durumu kötüye giden Vialli, kansere karşı verdiği savaşı kaybetti.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ZAFERİ BULUNUYOR
Nisan 2020'de ilk kez pankreas kanseri teşhisi konulan Vialli, 17 aylık bir mücadelenin ardından iyileşti. Kötü hastalık, 2021'de tekrarladı ve bu kez Vialli mücadeleyi kazanamadı.
Gianluca Vialli
1986 ve 1990 Dünya Kupalarında İtalya milli takım forması giyen, Juventus ile 1996'da Şampiyonlar Ligi kazanan Vialli, Chelsea formasını da terletti.
İTALYA İLE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU
Vialli, Chelsea'de önce futbolcu - teknik direktör ve ardından teknik direktör olarak görev aldı.
EURO 2020'yi kazanan İtalya Milli Takımı'nda antrenör olarak görev alan Vialli, hastalığının kötüleşmesi üzerine bu görevini bırakmıştı.
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