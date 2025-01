Red Bull BC ONE Cypher breaking tutkunlarını buluşturuyor

Yayınlanma: 15.01.2025 - 13:05

Güncelleme: 15.01.2025 - 13:05

Her yıl 30’dan fazla ülkede dünyanın en iyi B-Boy ve B-Girl’lerini belirleyen Red Bull BC One Cypher, bu yıl 22-23 Şubat tarihlerinde Ataşehir DasDas’ta gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin en iyi break dansçıları bu etkinlikte sahne alacak ve kazananlar, 9 Kasım 2025’te Tokyo’da düzenlenecek Dünya Finali’nde ülkemizi temsil etme hakkı kazanacak. Yarışmaya başvurular Red Bull BC One Cypher Türkiye linkinden yapılıyor. Son başvuru tarihi ise 18 Şubat.

Sneaks Up desteğiyle gerçekleşecek Red Bull BC One Cypher’ın bu yılki jüri üyeleri arasında break dans dünyasının önde gelen isimleri yer alıyor. 2024 Olimpiyatları’nda break dans dalında altın madalya kazanan Phil Wizard, etkileyici performansı ve yaratıcı dans stiliyle dikkat çekiyor. Red Bull BC One Cypher 2018 Dünya Finalisti B-Girl San Andrea, hip-hop kültürüne olan tutkusunu ve uluslararası başarılarını sahneye taşıyor. Türkiye’de break dansın tanınmasında öncü bir rol oynayan B-Boy Mümtaz, kendine özgü tarzı ve enerjisiyle yarışmaya farklı bir soluk getiriyor. İlk gün workshop ve elemelerle başlayacak etkinlik, ikinci gün düzenlenecek büyük finalle taçlanacak. Etkinliğin biletleri önümüzdeki günlerde www.biletix.com adresinden satışa sunulacak.

Red Bull BC One Cypher ile birlikte 22-23 Şubat tarihlerinde Ataşehir DasDas’ta sokak basketbolunun en iyilerini bir araya getiren Red Bull Half Court da gerçekleşiyor. Dans ve basketbol tutkunlarını buluşturan bu iki ikonik etkinlik, yarışmacılara ve izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.