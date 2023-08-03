Dünyanın En Büyük Üniversiteler Arası VALORANT Turnuvası Başlıyor

Yayınlanma: 03.08.2023 - 15:07

Güncelleme: 03.08.2023 - 15:08

Dünyanın en büyük üniversiteler arası VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch geri dönüyor. Öğrencilerin en iyi üniversiteli VALORANT takımı olmak için mücadele edeceği organizasyonun Türkiye elemeleri 4 Eylül - 27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu yıl 48 farklı bölge elemesinin yapılacağı Red Bull Campus Clutch’ta Türkiye elemelerinin finali ise binlerce oyun severin katılımıyla İstanbul’da yapılacak.

Red Bull Campus Clutch Türkiye bu sene, Intel NUC, Agon by AOC, Yapı Kredi Play ve Algida partnerliğinde düzenlenecek. Organizasyonda Türkiye elemelerini kazanan takım İstanbul’da Volkswagen Arena’da yapılacak Dünya Finali’nde ülkemizi temsil etme şansını elde edecek.

Türkiye’nin en çok izlenen VALORANT yayıncısı ve Red Bull oyuncusu Ferit “wtcN” Karakaya ile Red Bull takımı FUT Esports’un VALORANT takım kaptanı MrFaliN’in üniversite oyuncularını ülkemizi temsil etme fırsatı için katılmaya davet ettiği Red Bull Campus Clutch Türkiye elemelerinin başvuruları

redbullcampusclutch.com adresi üzerinden yapılabiliyor.

ÜNİVERSİTELER ARASI GLOBAL VALORANT TURNUVASI

Dünyanın en çok oynanan, izlenen ve konuşulan oyunlarından biri olan VALORANT için düzenlenen ve sadece üniversite öğrencilerinin katılabildiği global espor turnuvası Red Bull Campus Clutch, 35 ülkede gerçekleşiyor. Her ülkenin ulusal şampiyonları bir sonraki aşama olan Dünya Finali'nde karşı karşıya geliyor.