Galatasaray - Rizespor maçının VAR hakemi belli oldu!
Galatasaray'ın Süper Lig'de bu akşam Çaykur Rizespor ile karşılaşacağı maçın VAR hakemi Onur Özütoprak oldu.
Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Rams Park'ta oynanacak ve saat 20.00 başlayacak mücadelenin video yardımcı hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu. Asistan video yardımcı hakem (AVAR) olarak ise Mustafa Öğretmenoğlu ve İbrahim Bozbey görev yapacak.
Galatasaray - Rizespor maçında Bahattin Şimşek düdük çalacak Şimşek'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Burak Şeker.
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