Dünyanın en iyi takımları listelendi: Süper Lig devi 15 sıra birden geriledi!

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), dünyanın en iyi takımlarını sıraladı. Listenin ilk 40 sırasında 2 Türk takımı yer alırken Süper Lig devinin yaşadığı düşüş dikkat çekti.

Dünyanın en iyi takımları listelendi: Süper Lig devi 15 sıra birden geriledi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2024 - 14:48

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Aralık 2023 - 30 Kasım 2024 arasındaki verileri dikkate alarak dünyanın en iyi takımlarını listeledi. 

IFFHS son 1 yılın verilerini baz alarak dünyanın en iyi takımları sıralamasını güncellendi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş listede yükselirken, Trabzonspor ise geriledi. 

Son güncellemenin ardından oluşan liste şöyle:

1- Real Madrid

2- Atalanta

3- Bayer Leverkusen

4- Manchester City

5- Botafogo

6- Liverpool

7- Barcelona

8- Borussia Dortmund

9- Flamengo

10- Inter

29- Fenerbahçe (5 basamak yükseldi)

40- Galatasaray (4 basamak yükseldi)

83- Beşiktaş (9 basamak yükseldi)

106- Başakşehir (23 basamak yükseldi)

132- Trabzonspor (15 basamak geriledi)


Etiketler: #IFFHS #fenerbahçe #beşiktaş #galatasaray

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