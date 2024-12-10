Dünyanın en iyi takımları listelendi: Süper Lig devi 15 sıra birden geriledi!
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), dünyanın en iyi takımlarını sıraladı. Listenin ilk 40 sırasında 2 Türk takımı yer alırken Süper Lig devinin yaşadığı düşüş dikkat çekti.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Aralık 2023 - 30 Kasım 2024 arasındaki verileri dikkate alarak dünyanın en iyi takımlarını listeledi.
IFFHS son 1 yılın verilerini baz alarak dünyanın en iyi takımları sıralamasını güncellendi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş listede yükselirken, Trabzonspor ise geriledi.
Son güncellemenin ardından oluşan liste şöyle:
1- Real Madrid
2- Atalanta
3- Bayer Leverkusen
4- Manchester City
5- Botafogo
6- Liverpool
7- Barcelona
8- Borussia Dortmund
9- Flamengo
10- Inter
29- Fenerbahçe (5 basamak yükseldi)
40- Galatasaray (4 basamak yükseldi)
83- Beşiktaş (9 basamak yükseldi)
106- Başakşehir (23 basamak yükseldi)
132- Trabzonspor (15 basamak geriledi)
Etiketler: #IFFHS #fenerbahçe #beşiktaş #galatasaray
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