Dünyanın en iyi takımları listelendi: Süper Lig devi 15 sıra birden geriledi!

Yayınlanma: 10.12.2024 - 14:48

Güncelleme: 10.12.2024 - 14:48

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Aralık 2023 - 30 Kasım 2024 arasındaki verileri dikkate alarak dünyanın en iyi takımlarını listeledi.

IFFHS son 1 yılın verilerini baz alarak dünyanın en iyi takımları sıralamasını güncellendi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş listede yükselirken, Trabzonspor ise geriledi.

Son güncellemenin ardından oluşan liste şöyle:

1- Real Madrid

2- Atalanta

3- Bayer Leverkusen

4- Manchester City

5- Botafogo

6- Liverpool

7- Barcelona

8- Borussia Dortmund

9- Flamengo

10- Inter

29- Fenerbahçe (5 basamak yükseldi)

40- Galatasaray (4 basamak yükseldi)

83- Beşiktaş (9 basamak yükseldi)

106- Başakşehir (23 basamak yükseldi)

132- Trabzonspor (15 basamak geriledi)