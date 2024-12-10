Takımla birlikte çalıştı: Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'a müjde!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Takımla birlikte çalıştı: Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'a müjde!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2024 - 13:53

UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılılarda bu karşılaşma öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Galatasaray'da Eyüpspor karşılaşmasında sakatlanan ve Sivasspor maçında forma giyemeyen Abdülkerim Bardakcı, Malmö maçı öncesi yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray'da bu sezon 20 maçta süre bulan 30 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı.


Etiketler: #galatasaray #sakatlık #abdülkerim bardakçı

İlgili Haberler

Galatasaraylı futbolcunun diz bağında esneme, bileğinde kanama var: Barış üç hafta yok

Galatasaraylı futbolcunun diz bağında esneme, bileğinde kanama var: Barış üç hafta yok
Galatasaraylı yıldız Hakim Ziyech'ten ayrılık kararı!

Galatasaraylı yıldız Hakim Ziyech'ten ayrılık kararı!
Acun Ilıcalı'dan flaş Galatasaray yanıtı: 'Şike imasında bulundu'

Acun Ilıcalı'dan flaş Galatasaray yanıtı: 'Şike imasında bulundu'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler