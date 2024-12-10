Takımla birlikte çalıştı: Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'a müjde!

Yayınlanma: 10.12.2024 - 13:53

Güncelleme: 10.12.2024 - 13:53

UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılılarda bu karşılaşma öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Galatasaray'da Eyüpspor karşılaşmasında sakatlanan ve Sivasspor maçında forma giyemeyen Abdülkerim Bardakcı, Malmö maçı öncesi yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray'da bu sezon 20 maçta süre bulan 30 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı.