Dünyanın en yaşlı futbolcusu Kazuyoshi Miura kiralık gönderildi!

57 yaşındaki profesyonel futbolcu Kazuyoshi Miura, Japonya 4. Lig ekiplerinden Atletico Suzuka'ya kiralık olarak transfer oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2024 - 11:16
Dünyanın en yaşlı futbolcusu Kazuyoshi Miura kiralık gönderildi!
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Dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu olan Kazuyoshi Miura, Japonya 4. Lig ekiplerinden Atletico Suzuka ile anlaşmaya vardı.

57 yaşındaki Japon santrforun 2. Lig ekibi Yokohama FC'den 1 yıllığına kiralandığı açıklandı.

1982 yılında Futbol kariyerine başlayan Kazuyoshi Miura, Japonya dışında Brezilya, İtalya, Hırvatistan, Avustralya ve Portekiz takımlarında forma giydi.


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