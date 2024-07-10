Dünyanın en yaşlı futbolcusu Kazuyoshi Miura kiralık gönderildi!
57 yaşındaki profesyonel futbolcu Kazuyoshi Miura, Japonya 4. Lig ekiplerinden Atletico Suzuka'ya kiralık olarak transfer oldu.
Dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu olan Kazuyoshi Miura, Japonya 4. Lig ekiplerinden Atletico Suzuka ile anlaşmaya vardı.
57 yaşındaki Japon santrforun 2. Lig ekibi Yokohama FC'den 1 yıllığına kiralandığı açıklandı.
1982 yılında Futbol kariyerine başlayan Kazuyoshi Miura, Japonya dışında Brezilya, İtalya, Hırvatistan, Avustralya ve Portekiz takımlarında forma giydi.
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