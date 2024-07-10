Dünyanın en yaşlı futbolcusu Kazuyoshi Miura kiralık gönderildi!

Yayınlanma: 10.07.2024 - 11:16

Güncelleme: 10.07.2024 - 11:39

Dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu olan Kazuyoshi Miura, Japonya 4. Lig ekiplerinden Atletico Suzuka ile anlaşmaya vardı.

57 yaşındaki Japon santrforun 2. Lig ekibi Yokohama FC'den 1 yıllığına kiralandığı açıklandı.

1982 yılında Futbol kariyerine başlayan Kazuyoshi Miura, Japonya dışında Brezilya, İtalya, Hırvatistan, Avustralya ve Portekiz takımlarında forma giydi.