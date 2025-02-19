Dursun Özbek daveti geri çevirmişti: Derbi öncesi TFF'den açıklama!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi Riva'da açıklama yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, çarşamba günü saat 13.00'te Riva'da açıklamalarda bulunacak.
TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, gündeme dair gelişmelere ilişkin 19 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'te Riva'da açıklamalarda bulunacaktır" denildi.
GÜNDEMİN BİR NUMARALI MADDESİ DERBİ
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u çarşamba günü Riva'da toplantıya çağırmış ancak Dursun Özbek bu toplantıya katılmayacağını açıklamıştı.
Etiketler: #İbrahim Hacıosmanoğlu #galatasaray #fenerbahçe
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