Dursun Özbek 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi
Dursun Özbek, yaptığı açıklamalar nedeniyle Fenerbahçe Spor Kulübü'nün şikayeti üzerine 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 6 kasım 2023 ve 27 şubat 2024 tarihinde yaptığı basın açıklamaları nedeniyle Fenerbahçe Spor Kulübü'nün şikayeti üzerine bugün İstanbul Adliyesi Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na gelerek ifade verdi.
SORULARI YANITLAMADI
Dursun Özbek, 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade verdikten sonra adliyeden ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı.
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