Dursun Özbek'ten başkan adaylığı için açıklama: 'O dönem geldiği zaman...'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve sarı-kırmızılı kulübün Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, yeni sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek anlaşmayla ilgili, "Bizim için sponsorluk sadece bir logonun forma üzerinde yer alması değil, aynı gelecek hedeflerin paylaşmaktır. Sektöründe önemli bir yeri olan Alfemo'yla birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Galatasaray her zaman önce olmuştur. Bugün attığımız bu imza, kulübümüzün geleceğini sağlam temeller üzerine atma niyetimizin göstergesidir" dedi.

NOA LANG YANITI

Abdullah Kavukcu, Noa Lang'ın bonservisi ve transferle ilgili gelen soruya, "Bizim şu anda 12 tane maçımız var. Çok önemli maçlarımız var. Onları kazanarak devam etmemiz gerekiyor, bu ciddiyetle bakıyoruz. Medyada her gün yeni bir futbolcu yazılıyor. Farklı isimler konuşuluyor. Güzel bir transfer dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Sene sonu geldiğinde satın alma opsiyonları bizde olduğu için sezon sonunda hocamızla, başkanımızla konuşup kararımızı veririz" yanıtını verdi.

Dursun Özbek gelecek hedefleriyle ilgili, "Galatasaray Spor Kulübü Türk spor tarihine altın harfle yazılmış bir kulüp. Elbette her iş hayallerle başlıyor. Burada bir zaman faktörü de var. Bugün o hayallerin tek tek realizasyonundan dolayı camiamla gurur duyuyorum. Bundan sonraki süreç için hayallerimiz var. Türk futbolu için, Türk sporu için hayallerimiz var. 121 sene önce bize gösterilen istikamet aynı hızla devam edecek. Tüm camiama teşekkür ediyorum. Bundan sonra hedefimiz önümüzdeki jenerasyona, nesillere teslim aldığımızdan daha güzel bir Galatasaray bırakmaktır. Temelleri bugünden atılan projeler önümüzdeki yıllarda daha önemli duruma gelecektir" dedi.

“HER MAÇ ÇOK ÖNEMLİ”

Dursun Özbek sözlerine şöyle devam etti:

"Sezon başında Şampiyonlar Ligi'nde futbolda zaman zaman beklenmedik sonuçlar almanız mümkün. Amacınızdan bir maçla vazgeçmeniz mümkün değil. Neticede takımımız bugün emin adımlarla yoluna devam ediyor. Her maç çok önemli. Dolayısıyla hiçbir şey tek maçla bitmiş değil. Bunu tamamına erdirdiğimizde istediğimiz başarıya ulaşırsak mutlu oluruz. Konsantrasyonu hiç elden bırakmadan bugüne kadar gösterdiğimiz tutumu göstermememiz gerekiyor. Konsantrasyona devam."

"EVET ADAYIM"

Sarı-kırmızılı kulüpte yapılacak başkanlık seçimine ve Abdullah Kavukcu'nun yönetim listesinde yer alıp almayacağıyla ilgili gelen soruyu Dursun Özbek şöyle yanıtladı:

"Seçim için konuşmak için erken. Evet adayım. Arkadaşlarımla her şeyi istişare ediyoruz. O dönem geldiği zaman listemizi sizlere açıklayacağız.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus galibiyetiyle ilgili Özbek, "Bazı anlar, olaylar vardır ki insan hayatında tekrarı mümkün olmaz. Galatasaray-Juventus maçının sonucu insanların hayatında zaman zaman gördükleri ama tekrarı mümkün olmayan alanlar. Çok büyük bir mutluluk silsilesi oluştu. Muhteşem bir birliktelik vardı. Taraftar, camia, yönetim kurulu, oyuncusu... Galatasaray'ın başarısındaki kilit nokta da budur. Sevgi iklimini kulüp içinden eksik etmemiz lazım. Aynı ciddiyeti, aynı konsantrasyonu devam ettireceğiz. Bundan hiçbir şekilde vazgeçilmemelidir" açıklamasında bulundu.

OKAN BURUK'UN SÖZLEŞMESİ

Dursun Özbek, Okan Buruk'un sözleşmesiyle ilgili ise şunları söyledi:

"İdari kararlar. Sezon devam ediyor. Bu kararların alınacağı dönemler bellidir. O dönem geldiğinde bu kararlar Galatasaray'ın faydasına ve geleceğine yönelik alınır. O dönem geldiğinde bunları dikkate alacağız."

Galatasaray altyapısında oynayan ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Çağrı Balta'yla ilgili gelen soruyu Özbek şöyle yanıtladı:

"Bu konuyla ilgili açıklamalarımızı yaptık. Dolayısıyla bu açıklamalar çerçevesinde sabit duruyoruz. Onun dışında söylemek istediğim başka bir şey yok. Hakan Balta bizim önemli oyuncumuzdu. Kaptanlığımızı yapmış birisi. Oğlu bizim oyuncumuz. Yapmış olduğumuz açıklama yeterlidir diye düşünüyorum."