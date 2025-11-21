Dursun Özbek'ten canlı yayında flaş tepki: 'Kulüpçülüğün daniskasını sen yapıyorsun'

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek gündeme dair soruları Habertürk ve Habertürk Spor ortak yayınında yanıtladı. Özbek'in stüdyodaki gazetecilerden Ahmet Selim Kul'a yönelik ifadeleri programa damga vurdu.

Dursun Özbek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"12 Kasım'da bir yorum yaptın sen buradaki programda. Aynen şunları söyledin, bana hitaben diyorsun ki 'Uyanıklık yapıyor. Kulüpçülük anlamında... Eren 4 yıl 10 ay oynamış, bu operasyon 2 ay sonra yapılsaydı Eren'in adı çıkmayacakmış, bu nasıl...' Şimdi sevgili Ahmet, ben senin abin, baban yaşındayım sana bir tavsiyede bulunacağım.

Kulüpçülüğün daniskasını sen bu ifadenle yapıyorsun, kulüpçülüğün daniskasını bu ifadenle yapıyorsun. Ben Galatasaray Kulübü Başkanı olarak elbette ki oyuncumun arkasında duracağım, cezası varsa cezasını çekecek. Benim orada ifade etmek istediğim şeyi tam anlamadın herhalde, '5 yıl olsa ne olur, 6 yıl olsa ne olur.' gibi bir ifade de bulunuyorsun. Bu son derece yanlış."

Stüdyoyu buz kestiren bu sözlerin ardından Ahmet Selim Kul da Özbek'e verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:

"Başkanım bunlar size yönelik değil. O ifadelerin sizle hiçbir alakası yok. Eren'le ilgili ben şunu söyledim diye linç yedim, aynı programda. Maalesef kulüplerimizin iletişim ekipleri bunları size yanlış aktarıyor. Başkanım ben o programda ne dedim biliyor musunuz? 'Eren 5 sene önce Silivrispor'da oynarken bahis oynamış 2 maç, burada Galatasaray'ın ne günahı var. Bu cezalar ertelenmeli' dedim. O ifade bir gazeteciye yönelik. Bir gazeteci şöyle söyledi, '4 yıl 10 ay önce oynamış. 2 ay sonra yapılsaydı ceza almayacaktı.' Sizin okuduğunuz ifadem gazeteciye yönelik. Ben Eren'le ilgili düşüncelerimden dolayı tepki yedim. Ben size yönelik 'Uyanıklık yapmayın' diye bir ifade kullanır mıyım?"