Dursun Özbek'ten Hakan Çalhanoğlu açıklaması: 'Yanlış anlaşılan bir konuşma var'

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, düzenlenen sponsorluk imza töreninde açıklamalar yaptı. Özbek, Hakan Çalhanoğlu transferine de değindi.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"Dün 'Onlar 4. yıldızı takmadan, biz 6. yıldızı takacağız' dediniz, yeni mottonuz bu mu?" sorusunun ardından Dursun Özbek, "Ben öyle bir şey demedim! Yapacağız ama demedim" yanıtını verdi.

"ANLAŞMA BİR YILLIK"

Sözlerine devam eden Dursun Özbek, "Avrupa maçlarında forma sponsorumuz Socar. Onlarla yeni görüşme yapıyoruz. Süper Lig'de Pasifik Holding var. Galatasaray her sene üzerine koya koya gidiyor. Bu sene Galatasaray'ın başarı çizgisi bir kat daha yukarı çıktı. Bu anlamda Socar ile yeni görüşmemiz olacak. Üst seviyede olacak. Ona göre Avrupa'da hangi sponsor ile çıkacağımızı anlatırız. Bugün yaptığımız anlaşma bir yıllık" dedi.

YILDIZ TRANSFERİ

Dursun Özbek, transfer konusunda, "Galatasaray'ın misyonu var. Galatasaray, Türk sporunu Avrupa ve dünyada temsil etme durumunda kaldığı için en üst seviyede bu misyonunu tamamlamak zorunda. Şampiyonlar Ligi'ne direk katılacağımız için takımı erken hazırlamak adına bazı önemli transferleri mümkün olduğu kadar çabuk yapmak istiyor. Çok önemli hazırlıklarımız var" diye konuştu.

HAKAN ÇALHANOĞLU

Dursun Özbek, transferi gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili, "Hakan Çalhanoğlu ile ilgili yanlış anlaşılan bir konuşma var. Göz bebeğimiz, Milli Takım'ın kaptanı, başarılı ve önemli bir oyuncu. Hakan Çalhanoğlu'nu her takım ister. Onunla ilgili görüşmem transfer değildi. Bir arkadaşımla otururken, bir grup vardı ve Hakan ile telefonda görüşüyorlardı. 'Galatasaray Başkanı da yanımda ve merhabalaşmak istiyor' dedi. Galatasaraylı olduğunu söyledi, ben de sağlığını sordum, başarılar diledim. Onun ağabeyi gibiyim. Böyle bir imkan doğduğu zaman görüşür ve başarılar dilerim. Bu bir transfer görüşmesi değildi" sözlerini sarf etti.

FLORYA İHALESİ

"Gazetecisiniz ve haberin kaynağı sağlam olması. En sağlam haber kaynağı Galatasaray Spor Kulübü Başkanı. Bazı haberlerin teyit edilerek yapılmasında fayda var. Florya'da ihaleler yapıldı. Bunlar hep yayınlandı. Galatasaray Florya ihalesi sonuçlanmıştır. Bitmiştir. Önümüzdeki hafta, sonuçlanan ihale hakkında bilgilendirme yapacağız. İhalenin yeniden yapılması söz konusu değildir."

KALECİ TRANSFERİ

Dursun Özbek, kaleci transferi için, "Muslera'nın yeri dolar mı dolmaz mı? Zor bir soru... Galatasaray üst seviyede hizmet verdi. Galatasaray, kaleciler açısından her zaman en iyi seçimi yapmıştır. Çalışmalarımız devam ediyor. Muslera kadar Galatasaray'a aidiyet duyacak bir kaleci almak istiyoruz" diye konuştu.

SPONSORLUK GELİRİ

Dursun Özbek, açıklamalarına "Geçen sene Pasifik Holding sırt sponsorluğu için 4 Milyon euro ödedi. Bu sene göğüs sponsorluğu teklif ettik ve fiyatı iki katından fazlasına çıkardık. Onlar da hemen kabul etti. Bu önümüzdeki senenin sponsorluk gelirleriniz basit bir göstergesi. Geçen sene 80 Milyon euro'luk sponsorluk geliri elde ettik, bunu arttıracağız. Yerinde sayan değil, her sene üstüne koyan bir kulübüz. Her sene üzerine koya koya gitmeyi planladık ve çok sıkı çalışıyoruz. Tesisleşme, finansal yapı... Üst seviyede olacağız" diye devam etti.

"TFF'DEN ADALET BEKLİYORUZ"

Dursun Özbek, TFF ile ilgili "TFF ile ilgili bazı problemlerle karşılaştık. Temennim, TFF'nin adaleti sağlayacak şekilde Türk futbolunu yönetmesi. Tek isteğimiz adalet. Teraziyi hiçbir tarafına basmadan tutmaları. İnşallah bu sene öyle bir yönetim gösterirler. Bütün takımların beklentisi aynı diye düşünüyorum. Adaletli yönetim dışında Galatasaray'ın TFF'den herhangi bir talebi olmamıştır, olmayacak. Böyle bir beklentimiz yok. Galatasaray'ın gücü yetiyor zaten. Galatasaray'ın başka bir desteğe, yardıma ihtiyacı yok!" değerlendirmesinde bulundu.

ÇİN'DEN SPONSORLUK

Dursun Özbek, "Çin Büyükelçisi ile görüştük ve muhtemel sponsorlar için aracılık yapacak. Bize çok destek veriyor, görüşmeler devam ediyor. Çin bayrağı da sarı-kırmızı ve üzerinde 5 yıldız var. Ortak değerlerimiz olduğunu söyledim. Sayın Büyükelçi'nin hoşuna gitti. Sponsorluk aşamasında inşallah yakında netice alacağız" diye konuştu.

"BEN 2016'DA SÖYLEDİM"

Dursun Özbek, "Rakiplerin hepsi bizim yedi sene önce koyduğumuz vizyona geldi. Bugün hepsi 'Ada alacağız, şunu yapacağız' demeye başladı. Ben bunu 2016'da söyledim. Galatasaray kendisini tarif ederken 'enlerin ve ilklerin takımı' derken, ne kadar haklı olduğumuzu görüyorsunuz. Şimdi sermaye artışı planımız var" dedi.

Dursun Özbek, yeni sezon formaları için "Önümüzdeki günlerde bir lansman ile duyuracağız" ifadelerini kullandı.



