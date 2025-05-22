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Dursun Özbek'ten İbrahim Hacıosmanoğlu sorusuna yanıt: 'Herhangi bir bilgimiz yok'

Dursun Özbek'ten İbrahim Hacıosmanoğlu sorusuna yanıt: 'Herhangi bir bilgimiz yok'

22.05.2025 11:03:00
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Cumhuriyet Spor
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Dursun Özbek'ten İbrahim Hacıosmanoğlu sorusuna yanıt: 'Herhangi bir bilgimiz yok'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı ekibin antrenmanı öncesi açıklamalarda bulundu. Özbek, "Federasyon başkanı kupayı takdim etmeye gelecek mi?" sorusuna da yanıt verdi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, bugünkü antrenman öncesinde soruları yanıtladı.

Dursun Özbek şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili, "Bu hafta sonu Göztepe'yle oynayacağız ve Başakşehir maçıyla sezon bitecek. Türkiye Ligi'nin şampiyonu Galatasaray. Tüm camia olarak bunun keyfini ve mutluluğunu hep beraber yaşadığımız günlerdeyiz. Kutlamalarımız Yenikapı'da yapılacak. Galatasaray taraftarının Yenikapı'ya sığmayacağını düşünüyorum. Buradan çağrı yapıyorum, Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışır şekilde şampiyonluğumuzu kutlayalım" dedi.

GS Plus uygulamasını tanıtan Özbek, "Platformun içinde çok önemli uygulamalar olacak. Galatasaray'ın geleceği için çok önemli faktörler. Bilet almak isteyenler, bu platform üzerinden öncelikle olarak ulaşacak. GS Premium üyeleri Yenikapı'daki kutlamalarımızı izleme şansına sahip olacak. Galatasaray rekorların takımı, geçtiğimiz sezonlarda buna hepiniz şahit oldunuz. Bu uygulamada da rekor kırılmasını ve Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışır şekilde olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Özbek, "Federasyon başkanı kupayı takdim etmeye gelecek mi?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Herhangi bir bilgimiz yok. Normalde kupa, federasyonun belirlediği birileri tarafından veriliyor. Bize ulaşmış bir bilgi yok kupayı kimin vereceğiyle ilgili."


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