Dursun Özbek'ten Yenikapı çağrısı: 'Büyüklüğümüzü herkes görsün'

Galatasaray'da mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kutlamalara dair açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"Yeni tesisimizin üyelerimizin ziyaretine açtık. Futbolumuzun yeni yerleşkesi olan Kemerburgaz'ı görmelerine fırsat verdik. Beğenilerini ilettiler. Hep beraber orada bir arada olmanın keyfini yaşadık. Mayıslar bizimdir sözü futbol için söylenmişti ama bu dönemde bu söze amatör şubelerimizi de ekledik."

"Engelsiz aslanlarımızla gurur duyduk. Voleybolda başarılar kazanmaya devam ediyoruz. Divan Başkanımız da aldığımız başarıları tek tek sıraladı. Önümüzdeki dönemde daha fazla başarı kazanacağımıza inanıyorum."





ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI

"25. şampiyonluğumuzu kazanıp 5. yıldızı kazanacağımızı söylemiştim. Türkiye Kupası'nı da kazandık. Okan Hocamız başta olmak üzere futbolcularımız ve katkısı olan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

"Şimdi daha büyük hedefler için birlikte ilerlemenin zamanı. Bu sene şampiyonluk kutlamamızı bir festivale dönüştürmek için Yenikapı'yı belirledik. Tarih olarak özellikle 25.05.2025 tarihini seçtik. Kalbi Galatasaray için atan herkesi oraya davet ediyorum."

"Yenikapı'da cumartesi ve pazar, 2 gün sürecek çok önemli bir etkinlik yapıyoruz. Galatasaray'ın bu etkinliği hak ettiğini düşünüyorum. 5. yıldızla ve Galatasaray'ın kendi değerleriyle, duruşuyla, özellikle son senelerde sergilediği oyun tarzıyla böyle bir kutlamayı hak ettiğini düşünüyorum. Bizim yapmamız gereken Yenikapı'ya gelmek. Yenikapı'da büyüklüğümüzü herkesin görmesini sağlamak zorundayız. Herkesi Yenikapı'ya bekliyorum."





Divan kurulunda bir konuşma yapan İbrahim Hatipoğlu ise şu sözleri sarf etti:

"İlk 9 ayda toplam hasılatımız 8.9 milyar liraya, satış maliyetimiz 8.8 milyara, brüt karlılığımız 57 milyon TL olarak gerçekleşti."

"8.9 milyar TL'lik bir gelire ulaşmış durumdayız. Buradaki değişim oranları, geçen yılla ilgili baktığımız zaman sponsorlukta yüzde 12'lik küçülme görülse de bir önceki dönemin enflasyonla düzeltilmiş rakamıyla yapılmakta."

"En büyük gelir kaybımız Şampiyonlar Ligi'ne katılmamak olarak görünüyor. Gelecek sene Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacağız. Bu da gelecek sene çok önemli bir geliri işaret ediyor."

"Maliyetlerimize baktığımız zaman 8.8 milyar TL ile yüzde 19'luk artış gösteriyor giderlerimiz. Başlıca giderimiz 3.6 milyar ile sporcu ücretleri."

Galatasaray Divan Kurulu Üyeleri'nin konuşmaları ise şu şekilde:

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Mehmet Kamil Erişen: "Göztepeliler, Başakşehirler, sizlere çağrımdır. Futboldaki bu şiddet, nefretin bitmesi lazım. Bu takımı siz alkışlamakla yükümlüsünüz."

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Sami Çölgeçen: "Dursun Başkan, yapacağı işler arasında atçılık, ahırlar falan yapacağım diyor. Bizim bunlarla işimiz yok. Yapma yahu. Ne atı Allah aşkına... Futboldan aldığımız paraları buralara enjekte etmeyelim."

"GALATASARAY BAMBAŞKADIR"

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Reşit Ömer Kükner: "Başkanımız belirli bir strateji güttü. Tarihimizin en zorlu şampiyonluğu... 16 dakika şampiyonluğundan da, 12 Mayıs karanlıkta kupa kaldırdığımız şampiyonluktan da daha zordur. Aradaki puan farkı kimseyi yanıltmasın. Bu puan farkı, Galatasaray'ın yaşadıklarını silip atamaz. Başkanımız çok güzel bir diplomasi yürüttü, sessiz bir diplomasi. Bazen de o sessiz diplomasinin ötesine geçmemiz lazım."

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Reşit Ömer Kükner: "Galatasaray şövalye ruhlu bir camiadır. Düşene vurmaz Galatasaray. 3 senedir nakavt ediyoruz, yerlere düşürüyoruz, bir birlerine düşürüyoruz. Benim herhangi bir şey söylememe gerek yok. Galatasaray başkadır, bambaşkadır."