Dursun Özbek'ten Icardi'nin geleceğiyle ilgili açıklama: 'Karşılıklı oturup görüşeceğiz'

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair açıklamalar yaptı. Özbek, sözleşmeleri sona erecek olan Maurı Icardi ve Okan Buruk'la ilgili konuştu.

DURSUN ÖZBEK'TEN ICARDI SÖZLERİ

Sözleşmesi sona erecek Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili konuşan Dursun Özbek, "Sezon sonu geliyor. Icardi'nin Galatasaray'a katkısı çok büyük, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle görüşeceğim. Şartlar nedir, karşılıklı oturup görüşeceğiz. Icardi bizim bir değerimiz. Icardi ile yapacağımız görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK AÇIKLAMASI

Sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Okan Buruk'la ilgili soruya da yanıt veren Özbek, "Okan Buruk ile ilgili ne söylemek gerekiyor? Başarılı, 4 sene üst üste şampiyon oldu, Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'dan yetişti. Hizmet için her zaman hazır Galatasaray'a. İnşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek" şeklinde konuştu.