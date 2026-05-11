Cumhuriyet Gazetesi Logo
Transferde rota Belçika: Galatasaray, Noa Lang'ın alternatifini buldu

Transferde rota Belçika: Galatasaray, Noa Lang'ın alternatifini buldu

11.05.2026 16:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Transferde rota Belçika: Galatasaray, Noa Lang'ın alternatifini buldu

Ara transferde Napoli'den kiraladığı Noa Lang'ın satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmeyen Galatasaray'ın, Hollandalı oyuncunun yerine Club Brugge forması giyen 24 yaşındaki Christos Tzolis'i radarına aldığı iddia edildi.

Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyon olmayı garantileyen Galatasaray'da, gelecek sezonun kadro yapılanmasına dair çalışmalar da devam ediyor.

LANG'IN OPSİYONU KULLANILMAYACAK

Sarı kırmızılıların ara transfer döneminde Napoli'den kiraladığı Noa Lang'ın 30 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği ve bu futbolcunun yerine sol kanada takviye yapmayı planladığı iddia edildi.

TZOLIS LİSTE BAŞI

Yunan basınından Nova Sports'un haberine göre; bu bölgeye yapılacak transfer için Galatasaray'ın listesinin başında yer alan isim ise Club Brugge'un 24 yaşındaki kanat oyuncusu Christos Tzolis.

40 MİLYON EURO'LUK TALEP

Belçika takımında bu sezon etkileyici bir performans sergileyen Tzolis, 49 resmi maçta 19 gol, 24 asistle oynadı ve toplam 43 skor katkısı sağladı. Haberde, değerini hızla artıran Yunan futbolcu ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brugge'un bu transfer için 35-40 milyon Euro'yu aşan bir talepte bulunduğu iddia edildi.

Christos Tzolis'in adının Avrupa'nın 5 büyük liginden takımlarla da anıldığı ve bu nedenle Galatasaray'ı zorlu bir transfer sürecinin beklediği öne sürüldü.

Haber detayında, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmasına rağmen, Tzolis'in Avrupa'nın en iyi 5 liginden birisinde forma giymek istediği ve sarı kırmızılıların futbolcuya imza attırabilmek için mücadele etmesi gerektiği vurgulandı.

İlgili Konular: #galatasaray #club brugge #Noa Lang

İlgili Haberler

Icardi Galatasaray'dan gidiyor mu? Mauro Icardi hangi takıma gidiyor?
Icardi Galatasaray'dan gidiyor mu? Mauro Icardi hangi takıma gidiyor? Süper Lig'de üst üste kazanılan şampiyonlukların baş mimarlarından biri olan Mauro Icardi'nin, Antalyaspor maçı sonrası yaşadığı duygusal anlar veda iddialarını güçlendirdi. Peki, Icardi Galatasaray'dan gidiyor mu? Mauro Icardi hangi takıma gidiyor?
Galatasaray tepkiler üzerine Fenerbahçe paylaşımını kaldırdı
Galatasaray tepkiler üzerine Fenerbahçe paylaşımını kaldırdı Galatasaray Kulübü, şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yle ilgili yaptığı paylaşımı gelen tepkiler üzerine kaldırdı.
Takasta kullanılacak isim belli oldu: Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım hamlesi
Takasta kullanılacak isim belli oldu: Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım hamlesi Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın hedefindeki Bertuğ Yıldırım transferini takas + para ile tamamlamayı planladığı iddia edildi.