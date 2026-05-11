Transferde rota Belçika: Galatasaray, Noa Lang'ın alternatifini buldu

Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyon olmayı garantileyen Galatasaray'da, gelecek sezonun kadro yapılanmasına dair çalışmalar da devam ediyor.

LANG'IN OPSİYONU KULLANILMAYACAK

Sarı kırmızılıların ara transfer döneminde Napoli'den kiraladığı Noa Lang'ın 30 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği ve bu futbolcunun yerine sol kanada takviye yapmayı planladığı iddia edildi.

TZOLIS LİSTE BAŞI

Yunan basınından Nova Sports'un haberine göre; bu bölgeye yapılacak transfer için Galatasaray'ın listesinin başında yer alan isim ise Club Brugge'un 24 yaşındaki kanat oyuncusu Christos Tzolis.

40 MİLYON EURO'LUK TALEP

Belçika takımında bu sezon etkileyici bir performans sergileyen Tzolis, 49 resmi maçta 19 gol, 24 asistle oynadı ve toplam 43 skor katkısı sağladı. Haberde, değerini hızla artıran Yunan futbolcu ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brugge'un bu transfer için 35-40 milyon Euro'yu aşan bir talepte bulunduğu iddia edildi.

Christos Tzolis'in adının Avrupa'nın 5 büyük liginden takımlarla da anıldığı ve bu nedenle Galatasaray'ı zorlu bir transfer sürecinin beklediği öne sürüldü.

Haber detayında, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmasına rağmen, Tzolis'in Avrupa'nın en iyi 5 liginden birisinde forma giymek istediği ve sarı kırmızılıların futbolcuya imza attırabilmek için mücadele etmesi gerektiği vurgulandı.