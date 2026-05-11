Takasta kullanılacak isim belli oldu: Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım hamlesi

Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da yaz transfer dönemi çalışmaları derhal başladı. Golcü rotasyonuna takviye planlayan sarı-kırmızılılar, Bertuğ Yıldırım'ın peşinde.
BERTUĞ YILDIRIM İÇİN TAKAS + PARA PLANI
Galatasaray, Bertuğ Yıldırım transferinde yol haritasını da belirledi. HT Spor'a göre Cimbom, 23 yaşındaki golcünün transferini takas + para formülüyle bitirmek istiyor.
AHMED KUTUCU DÜŞÜNÜLÜYOR
Galatasaray'ın Bertuğ Yıldırım takasında kullanmayı düşündüğü isim ise Ahmed Kutucu.
BAŞKANIN TALEBİ ÇİFT HANELİ BONSERVİS
Aynı haberde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın, Bertuğ Yıldırım için çift haneli bonservis talep ettiğinden bahsedildi.
Galatasaray ile Başakşehir arasındaki resmi temasların kısa süre içinde başlaması bekleniyor.
BERTUĞ YILDIRIM'IN SEZON KARNESİ
Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 22 maça çıkıp 806 dakika süre alabilen 23 yaşındaki forvet, 7 gol ve 3 asistlik istatistik yakaladı.