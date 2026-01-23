Dursun Özbek'ten Okan Buruk açıklaması: 'Şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyoruz'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ocak ayı Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Gündemimizde Sportif AŞ'nin Haziran - Kasım dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş altı aylık finansal durumuna ilişkin bilgilendirme yer alıyor. Söz konusu altı aylık dönemi 1 Milyar 374 Milyon TL net kar ile kapatmış bulunuyoruz."

"BENZERİ YATIRIMLARDAN HİÇ ÖDÜN VERMEDİK"

"Bu kara ulaşırken tesis ve benzeri yatırımlardan hiç ödün vermedik. Tesislerimiz için yaklaşık 60 milyon dolar'lık yatırımı bu dönemde yaptık. Rakiplerimizle kıyaslandığında başarının boyutunu çok net ortaya koymaktır. Esas hedefimiz, sürdürebilir bir performansla bunu devam ettirmektir. Bu doğrultuda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

“YOLUMUZDAN DÖNMEYECEĞİZ”

"Geçtiğimiz divan toplantısında, "Bizi yolumuzdan alıkoymak için dört bir yandan saldırılar devam ediyor" demiştim. Bugün bunları konuşmak ve bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum.

Değerli arkadaşlar, yönetici arkadaşlarımla birlikte bize emanet ettiğiniz bu onurlu görevi 3.5 yıldır sürdürüyoruz. Bu süre içerisinde futbolda 3 kez şampiyon olduk. Lig tarihine geçen birçok rekor kırdık. Bu sene de takıma ve Okan Buruk'a inancımız tamdır. Şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ise bir aksilik olmazsa son 24 takım arasında yer alıp yolumuza devam edeceğiz."

"SEZON BAŞINDA BİZE İNANMAYANLAR VARDI"

"Futbol takımımızı Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nin rekabet seviyesine getirmek için çok çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Sezon başında bize inanmayanlar vardı. Biz Galatasaray'ın gücüne inandık. Bu inançla takıma doğrudan katkı veren çok önemli transferler yaptık."

"DİĞER BRANŞLARDA DA ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK"

"Başarı sadece futbolda değil, diğer branşlarda da önemli adımlar attık ve bunları kararlı adımlarla sürdürüyoruz."

"OLMAZSA OLMAZ HEDEFLERİMİZDEN BİRİSİYDİ"

"Tesisleşme, göreve geldiğimizden bu yana olmazsa olmaz hedeflerimizden birisiydi. Kemerburgaz'da herkesin gıpta ile baktığı bir tesis inşa ettik. Şimdi sıra altyapıya geldi. Bunun için de çalışmalarımıza başladık ve kararlılıkla sürdürüyoruz."

"ASLANTEPE'DEKİ TESİSLERİMİZ İÇİN GÜN SAYIYORUZ"

"Galatasaray'ın geleceği olarak gördüğümüz Aslantepe'deki tesislerimizin temelini atmak için gün sayıyoruz. İnşallah hep birlikte gururla temeli atacağız."

"BU TÜM CAMİANIN MESELESİDİR"

"Camiamızın en önemli özelliklerinden birisi, her zaman daha iyisini istemesidir. Bu sorumluluğun farkındayız. Taraftarımızın iyi niyetiyle, duygularını ifade etmelerini de anlıyorum ancak şu anda üzerimize oynanan oyunu da doğru okumamız gerekiyor. Bu yalnızca yönetim meselesi değildir, tüm camianın meselesidir."

"GEÇMİŞTE DE BENZER GİRİŞMLER OLDUĞUNU GÖRECEKSİNİZ"

"Galatasaray'ı dışarıdan yıkmanın mümkün olmadığını bilenler, bu kez içimize nifak sokarak bizi birbirimize düşürmeye çalışmaktadır. Geçmişte de benzer girişimlerin olduğunu göreceksiniz."

"BAŞKA BİR TARTIŞMAYA GEREK YOKTUR"

"Galatasaray'da bir başkan ve bir yönetim kurulu vardır. Ben başkan olarak, elbette herkesle konuşurum, istişare ederim ama burada kadar veren kişi nettir, yönetim kurulu nettir. Başka bir tartışmaya gerek yoktur."

"KULÜBÜMÜZÜN KURSAĞINA BU İŞLERDEN KURŞU GİRMEMİŞTİR"

"Bir medya ajansı aracılığıyla pazarlama departmanımız önümüze bir sponsorluk anlaşması getirmişti. Bu anlaşmanın uygun olup olmadığını TFF'ye sorduk ve onay aldık. İşlemlere başladık. Daha sonra aynı merciler bu sponsorluğun yapılmamasını söylüyor ve biz de işlemi derhal iptal ediyoruz. 50 defa söyledim, 51. kez tekrar söylüyorum. Kulübümüzün kursağına bu işlerden dolayı delikli kuruş girmemiştir."

"CEZANIN ÜST MERCİLERDEN DÖNECEĞİNE İNANIYORUM"

"Bunu açıkça söylememe rağmen, sırf ortamı bulandırmak için, "Galatasaray bu anlaşmadan para aldı" algısı yaratılmaya çalışıyor. Bazı mihraklar bunu sürekli kaşıyor.

İmza yetkilisi olduğu için genel sekreterimiz ceza alıyor. İmza atmak dışında Eray Yazgan bu sürecin herhangi bir yerinde yoktur. Tam da bu nedenle cezanın üst mercilerden döneceğine inanıyorum."

"ERAY YAZGAN'IN CEZAYA MUHATAP KALMASI BENİ ÜZÜYOR"

"Eray kardeşimin görevi gereği bir süreç üzerinden bu cezaya muhatap kalması beni gerçekten üzüyor. Ben yönetimdeki diğer arkadaşlarım gibi onunla da çalışmaktan gurur duyuyorum."

"TRANSFER DÖNEMİ EN ZOR DÖNEMDİR"

"Transfer dönemi, bu pozisyondaki yöneticiler için en zor dönemdir. Bu dönemdeki emeğin karşılığını sezon sonunda alacağımıza inanıyorum. Abdullah kardeşim, diğer konularda da yaptığı çalışmalarla kulübümüze destek vermiştir. Bunun için de kendisine teşekkür ediyorum."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Futbol takımının planlaması; transfer ve tercih edilen oyuncular... 3 yıldır şampiyon olan, her kulvarda devam eden bir takımdan bahsediyoruz. Bu süreci ben, sorumlu yönetici arkadaşlarım ve teknik ekip tam bir koordinasyon içerisinde yürütüyoruz. İsimler değişse de sistem bu şekilde devam ediyor.

Transfer süreci çok bilinmeyenli bir denklemdir. Bu ekip, hata payını en aza indirmek için gece gündüz çalışıyor. Abdullah Kavukcu kardeşim olmak üzere emek veren herkese teşekkür ederim bu süreçte."

"GALATASARAY'IN YÜRÜYÜŞÜNÜ DURDURAMAZLAR"

"Şu anda organize saldırılarla karşı karşıya kaldığımız bir ortamdayız. Bu saldırılar karşısında sizlerden ricam sakin kalmanızdır. Amaç açıktır, Galatasaray'ın birlik ve beraberliğini bozmak, kulübün geleceğini şekillendirecek projeleri engellemektir. Böyle zamanlarda verilecek en güçlü cevap, birlik beraberliği ve sevgi iklimini korumaktır. Siz bizim yanımızda olun, kim ne yaparsa yapsın Galatasaray'ın yürüyüşünü durduramazlar."