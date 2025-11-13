Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması: 'Şüphelerim var'

Galatasaray, sarı kırmızılı kulübün futbol A takımının forma sırt sponsorluğu için imza töreni düzenledi.

İmza törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu katıldı.

Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu, imza törenin ardından soruları yanıtladı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu transfere ilişkin, "Galatasaray'a herkes gelmek istiyor. Dünyada bir hedef koyduk. 5 sene içinde Avrupa'dan bir kupa getirmek istiyoruz. Hep transferler konuşuldu, gidenler hiç konuşulmadı. Maaşlarıyla birlikte gidenlerin satışı 50 milyon euroya ulaştı. Sözleşmeleri devam eden ve belki de ocak ayında gidecek kontratlarımız var. Hocamızın ve başkanımızın liderliğinde çalışmalarımız her zaman oluyor. Transferi şu anda konuşmak yersiz. Çok iyi bir kadromuz var. Hocamızın takviye talebi olursa konuşuruz ancak şu anda konuşmadık. Gelmek isteyen ve haber yollayan oyuncular var" dedi.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, Süper Kupa finaliyle ilgili soruya, "Olimpiyat Stadı'nda oynanacak diye bir bilgi bana gelmedi. Olimpiyat Stadı'nın en iyi yer olacağıyla ilgili şüphelerim var. Yarım kalmış bir final var Urfa'da. O dönemde Urfa'daki taraftarlarımız, bizi orada izlemek üzere çok büyük bir ilgi göstermişti. Final oynanamadı, bitmedi. Orada eksik kalan hikayeyi yazabiliriz. Federasyondan böyle bir teklif gelirse sıcak bakarız. Karar verecek federasyon" yanıtını verdi.

Bahis soruşturmasıyla ilgili soruya Özbek şu yanıtı verdi:

“Şu anda spor gündemimizdeki en önemli konulardan birisi bahis soruşturması. Federasyonların disiplin yönetmeliği çok net. Buna bağlı olarak federasyon, bahis oynayan sporcuların sayısını yayınladı. Bu konuda disiplin çerçevesinde harekete geçti. Galatasaray bu konuda destek vereceğini açıkladı. Daha önce de vurguladığım gibi kurunun yanında yaş da yanmasın. Genç sporcularımızın özlük haklarını ve gelecekleri çok iyi incelendikten sonra zarar verecek şeyi gündeme getirmek lazım. Türk sporunun temizlenmesi, arınması hepimizin dileği. Şunu da dikkate almak lazım, bu fiili yapan ve işleyen kişilerin ceza alması şart. Cezanın niteliğini düşünürken biraz dikkatli olmak lazım. Eren kardeşimiz yaklaşık 5 sene önce oynamış. 4 sene 10 ay. 2 ay daha önce oynasa muafiyete girecekti. O günden beri hiçbir şeyi yok. Dolayısıyla fiilin bu şekliyle sürekli oynayan ve yakın tarihe kadar oynayanlarla ilgili bir değerlendirme olması lazım. Disiplin Kurulu'nun ve savcılığın bunu değerlendirmesi lazım. Cezanın tayini ve tespitini de fiilin şekline göre olması gerekiyor diye düşünüyorum.”