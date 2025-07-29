Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dursun Özbek'ten yeni sezon öncesi adalet vurgusu!

Dursun Özbek'ten yeni sezon öncesi adalet vurgusu!

29.07.2025 16:01:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Dursun Özbek'ten yeni sezon öncesi adalet vurgusu!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen'in ölüm yıl dönümünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü'nün kurucusu ve Türk sporunun öncü isimlerinden Ali Sami Yen, ölümünün 74. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Feriköy Mezarlığı'ndaki anma törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan ile sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri katıldı. Anma töreni, Ali Sami Yen'in kabri başında okunan dualarla son buldu.

Dursun Özbek ve beraberindekiler, aynı mezarlıkta bulunan Beşiktaş Kulübü'nün efsane başkanı Süleyman Seba'nın kabrini de ziyaret etti.

Tören sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, "Bugün Galatasaray'ı bize emanet eden değerli büyüğümüz Ali Sami Yen'in vefatının yıl dönümü. Her sene olduğu gibi yönetim kurulumuzla buraya geldik. Kendisini andık. Ayrıca Türk futboluna büyük hizmetler veren Süleyman Seba'nın da mezarı burada. Onu da ziyaret ettik. Onun için de dua ettik. Her iki büyüğümüze de Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Türk futboluna çok büyük emekleri var. Biz de onların açtığı bu yoldan Türk futboluna hizmet vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Image

"ADALETİN HAKİM OLACAĞI GÜZEL BİR LİG..."

Yönetim olarak 2022 senesinden beri çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Özbek, "Projelerimizin bir kısmını yaptık. Daha yapacağımız çok iş var. Bundan sonra arkadaşlarımla beraber Galatasaray'a ve Türk futboluna hizmet vermeye devam edeceğiz. Çok güzel bir noktaya geldik. Bundan sonra bizim amacımız, Galatasaray'ı gelecek kuşaklara en iyi şekilde teslim etmek" ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun marka değerini yükseltmek istediklerini vurgulayan Özbek, "Bütün kulüpler, bu sezon aynı amaca hizmet edecektir. Dostluk ve sevgi içinde mücadele etmemizi diliyorum. Adaletin hakim olacağı güzel bir lig izletiriz umarım. Yeni sezonumuz hayırlı olsun. Umarım takımlarımız, Avrupa'da da aynı başarıyı sergiler" diye konuştu.

İlgili Konular: #galatasaray #dursun özbek #Ali Sami Yen

İlgili Haberler

Galatasaray MCT Technic'ten kadroya ABD'li takviye!
Galatasaray MCT Technic'ten kadroya ABD'li takviye! Basketbol Süper Lig ekibi Galatasaray MCT Technic, 26 yaşındaki ABD'li oyuncu John Meeks'i renklerine bağladı.
Galatasaray'dan Derrick Köhn teklifine yanıt!
Galatasaray'dan Derrick Köhn teklifine yanıt! Süper Lig ekibi Galatasaray'ın 25 yaşındaki Alman oyuncu Derrick Köhn için gelen transfer teklifini reddettiği iddia edildi.
Como açıklama yapmıştı: Galatasaray'dan flaş Alvaro Morata kararı!
Como açıklama yapmıştı: Galatasaray'dan flaş Alvaro Morata kararı! Süper Lig ekibi Galatasaray'ın 31 yaşındaki İspanyol oyuncu Alvaro Morata'yı transfer etmek isteyen Como'nun teklifini reddettiği ileri sürüldü.