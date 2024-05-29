Dursun Özbek ve ekibi mazbatalarını aldı!

Galatasaray Kulübü'nde 3. kez başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve yönetimi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilen törende mazbatalarını aldı.

AA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 12:13
Dursun Özbek ve ekibi mazbatalarını aldı!
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Galatasaray Kulübünün 25 Mayıs'ta yapılan olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek ile yönetimi, mazbatalarını aldı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilen törende, olağan seçimli genel kurul divan heyeti mazbataları takdim etti.

3. KEZ BAŞKAN SEÇİLDİ

Sarı-kırmızılı kulüpte üst üste 2, toplamda ise 3. kez başkan seçilen Dursun Özbek'e mazbatasını genel kurul divan başkanı Hikmet Can Koyuncuoğlu verdi.

Daha sonra yönetim kurulu, denetleme kurulu, sicil kurulu ve disiplin kurulunda yer alan üyelere mazbataları sunuldu.

KURULLAR

Dursun Özbek başkanlığındaki listede şu isimler yer alıyor:

Yönetim kurulu (Asil): Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yönetim kurulu (Yedek): Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora

Denetim kurulu (Asil): Ömer Çirkin, Fabrizio Casaretto, Hasan Can Külahçıoğlu

Denetim kurulu (Yedek): Gül Rengin Günay, Merve Deniz Örken, Çağatay Aras Uçkun

Sicil kurulu (Asil): Mehmet Çağatay Altınlı, Hayri Gürkan Eliçin, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Özcan Karamahmutoğlu, Berat Uygur, Burçin Aslan

Sicil kurulu (Yedek): Yakup Peker, Mehmet Selim Yavuz, Osman Emre Yıldızeli,

Disiplin kurulu (Asil): Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk

Disiplin kurulu (Yedek): Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın.


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