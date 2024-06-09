Dursun Özbek'ten Ali Koç ve Aziz Yıldırım sözleri: 'İki tane başarısız başkan...'

Yayınlanma: 09.06.2024 - 13:45

Güncelleme: 09.06.2024 - 13:46

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Koç hakkında açıklamalarda bulundu. Özbek, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkında söylediği sözlere yanıt verdi.

Dursun Özbek açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Kongrelerini izledik! Küfür, kafir, saldırma... Nasıl bir kongre olduğunu gördük! İki başkan adayı var, biri terk ediyor, öteki tek başına konuşuyor. Bunu Türk kamuoyu yorumlamalı!"

"HİÇBİR FAYDASI YOK!"

"Akşam iki başkan televizyon kanalında buluştular. İki spor adamı buluşuyor diye insanlar izledi. Tamamen kayıkçı kavgası! Futbolla, sporla ilgili olmayan tartışmalar! Türk sporuna hiçbir faydası olmayan yayın oldu."

"DİKKATİMİ ÇEKTİ"

"Zengin yalı çocuğunun söyledikleri dikkatimi çekti! Çok dikkat etsin! Galatasaray Başkanı'nın adını ağzına alırken, iki kez düşünsün! Bu tribünlere insanları toplayım, ligden çekilme konuşup, geri vites yapıp... Salla babam salla! Biraz dikkat etsin

"AZİZ BEY DESTEDE YOK!"

"Aziz Bey ikili, mikili bir şey söyledi ama kendisi destede yok!"

"TÜRK SPOR TARİHİNİ ÖĞRENSİNLER"

"Türk sporuna hiçbir faydası olmayan bir yayın! Yayın zaten zamanında bitmedi, kesildi diye düşünüyorum. Onlara tavsiyem Türk spor tarihini öğrensinler, gelip açtığımız sergiyi gezsinler. Türkiye'nin en büyük spor kulübü kimmiş, öğrenmiş olurlar."

"ALİ BEY HADDİNİ BİLSİN!"

"Ali Bey haddini bilsin! Yalıda büyümüş zengin çocuğu olmak, böyle hadsiz konuşmayı gerektirmez. Galatasaray Başkanı hakkında konuşurken, iki kez düşünsün! Sağda, solda sallamaya benzemez! Dikkat etsin!"

BANKALAR BİRLİĞİ

"Bankalar Birliği'nden çıkmanın altyapısını hazırladık. Altı sene önce Bankalar Birliği'nden çıkma konusunu söyledim. Bazı arkadaşlar yeni idrak ediyor! Bu da Galatasaray'ın bakışını gösteriyor."

"AYARLARINI BOZDUK!"

"İki tane başarısız başkan konuştu. Bu tavırlarla zaten başarılı olamazlar, mümkün değil. Galatasaray'ın başarılarını yaşamaya devam edecekler. Galatasaray'ın başarı silsilesi, ayarlarını bozdu."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Transferle ilgili konuşmak, kulübün menfaatine olmaz! Transfer çalışmalarımız devam ediyor, zaten çok önceden başladık. En kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz. Kamp dönemine yetiştirmek için büyük gayret gösteriyoruz."

"ESKİ ALIŞKANLIK"

"Çok enteresan, Ali Koç yayında konuşmanın bir yerinde Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç'a 'Fatih kaseti koy' diye hitap edebiliyor! Demek ki eskiden gelen bir alışkanlık var, bu şekilde hitap edebilmesi için..."