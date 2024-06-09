Fenerbahçe'de seçim günü: Ali Koç ve Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor!

Yayınlanma: 09.06.2024 - 09:51

Güncelleme: 09.06.2024 - 11:41

Fenerbahçe Kulübü'nde yapılacak tarihi genel kurulunda Ali Koç ile Aziz Yıldırım başkanlık için yarışacak. Ülker Stadı'nda ilk gün mali genel kurul gerçekleştirildi. Aidatlarını yatıran 46 bin 410 üye oy kullanma hakkına sahip.

ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Sarı-laciverti ekibin mevcut başkanı Ali Koç'un ekibinde Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman yer alıyor.

AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın ekibinde Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim, Tuna Akın yer alıyor.

OY PUSULALARININ RENGİ BELİRLENDİ

Başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın bugün yapılacak seçim öncesinde oy pusulalarının rengi belirlendi. Ali Koç'un oy pusularının rengi sarı, Aziz Yıldırım'ın ise beyaz oldu.Kongrede başkanlık seçimi toplam 47 sandıkta gerçekleştirilecek. Oy kullanma işlemi saat 10.00'da başlayan ve 17.00'de sona erecek.

10.00: Fenerbahçe'de seçimli genel kurulda oy verme işlemi başladı. Ali Koç oyunu 27, Aziz Yıldırım ise 46 numaralı sandığa oyunu atacak.

10.23: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Olağan Seçimli Genel Kurul'da oyunu kullandı.

11.30: Fenerbahçe başkanlık seçiminde şu ana kadar 8 bin 280 kişi oy kullandı.