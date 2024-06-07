Dursun Özbek'ten Erden Timur'un sözlerine cevap: 'Genç olmasının etkisiyle...'

Yayınlanma: 07.06.2024 - 12:21

Güncelleme: 07.06.2024 - 12:21

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yeni sözlemeye imza attı. Deneyimli hoca için düzenlenen imza töreninde konuşan başkan Dursun Özbek, Erden Timur'un sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.

"ERDEN KARDEŞİM, GENÇ VE HASSAS BİRİ"

Dursun Özbek, Erden Timur'un açıklamalarıyla ilgili olarak, "Erden kardeşimi 2016 yılında ben getirdim. Galatasaray ile ilk tanışması öyle oldu. Benden sonra da ilişkisi hiç kesilmedi. Her zaman Galatasaray'a bağlı, hizmet etti. Erden kardeşimiz, yeni dönemde çalışmayacağını ifade etti. Ben kendisine devam etmesinin Galatasaray için iyi olacağını söyledim ve teklifte bulundum. Galatasaray, diğer kulüplere benzemiyor. Eleştirilere çok açık. Bunları dinlemek ve faydalanmak zorundasınız. Şeffaf olmalısınız. Saydığım değerler 1905 yılından gelmiyor, 1481'lerden geliyor. Erden kardeşim, genç ve hassas biri. Dolayısıyla bunlardan etkilendiğini düşünüyorum ama Galatasaray'a vereceği katkılar bitmemiştir, devam edecektir" dedi.

"TUTUNACAK DAL ARARSAN MUTLAKA VARDIR"

Timur'un kullandığı "Tutunacak dalım yok" ifadelerinin sorulması üzerine ise Özbek, "Erden Timur'a kapımız açık. 'Tutunacak dalım yok' dediniz ya, Galatasaray 500 yıllık bir çınar. Böyle bir çınarın ne kadar çok dalı vardır, tutunacak dal ararsan mutlaka vardır. Tartışılır, eleştirilir ve ortak akıl aranır! Onun için değil midir Türkiye'nin en büyük kulübü, Avrupa'nın önemli bir markası.. Bunları dikkate almak lazım. Genç olmasının etkisiyle belki böyle bir karar aldı" açıklamasında bulundu.