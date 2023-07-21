Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye tepki: 20 yıldır neredesin?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1959 yılı öncesi şampiyonluklar konusunda Fenerbahçe’ye ve TFF’ye sert mesajlar verdi.

Cumhur Önder Arslan
Yayınlanma: 21.07.2023 - 03:00
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye tepki: 20 yıldır neredesin?
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Medicana ile imzalanan sponsorluk anlaşması töreninde Cumhuriyet’in sorusunu yanıtlayan Özbek şöyle dedi: 

  • İflas eden tüccar, eski defterleri karıştırır ve eski alacağı var mı diye bakar... Son derece benzeşiyor. 

  • Olay tartışmaya kapalı. 1959’dan itibaren deplasmanlı Türkiye Şampiyonası başlamış. 2001-2002’de “5 şampiyonluğa 1 yıldız” kararını TFF almış. 2001-02’de TFF aldı ve “Türkiye’de deplasmanlı futbol ligi 1959 yılı itibarıyla başlamıştır.” dedi. 

  • Kararlar verilmiş. 20 sene sonra bazı arkadaşların aklına bu geliyor! 20 senedir neredeydiniz? TFF’nin kararı hukuksuz ve kendini inkâr eden bir karar. Konuyla ilgili Tahkim’e gideceğiz. Bazı arkadaşlar futbolu saha dışına çıkarmakta son derece mahirler. M.Ö. kaç şampiyonluk vardı? 

  • Bunu iddia eden kişiler boşuna ortaya atmıyor. Bazen gündemi değiştirmeye ihtiyaç duyduklarını düşünüyorum. Bugün yıldız tanımlaması hareketinin buna yönelik olduğunu düşünüyorum. Zorda olan kişiler bunu deneyebilir, TFF’nin buna alet olmasını kınıyorum. Daha önce alınmış kararlar varken Türk futbolunu kaosa sokmak, suni tartışma ortamlarını yaratmak 5 kuruşluk fayda getirmeyecektir.

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