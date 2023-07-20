Son Dakika: Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e davet

Yayınlanma: 20.07.2023 - 12:55

Güncelleme: 20.07.2023 - 13:10

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki 1959 yılı öncesi şampiyonlukları gerilimi devam ediyor.

Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak 2021 yılında Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e yapılan daveti yineledi.

Ali Koç

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Günlerdir arka arkaya yaptıkları açıklamaları ve son olarak bugün basına yansıyan söylemleri üzerine;

Kulübümüzün 1959 öncesi şampiyonluklarını kendisine gündem belirleyen GS Başkanı Sn. Özbek’e 2021 yılında yaptığımız daveti hatırlatıyor;

Kendilerini ya da görevlendirecekleri isimleri istedikleri mecrada tüm gerçekleri konuşmaya davet ediyoruz!"

Günlerdir arka arkaya yaptıkları açıklamaları ve son olarak bugün basına yansıyan söylemleri üzerine;



Kulübümüzün 1959 öncesi şampiyonluklarını kendisine gündem belirleyen GS Başkanı Sn. Özbek’e 2021 yılında yaptığımız daveti hatırlatıyor;



Kendilerini ya da… https://t.co/bvVHfhLdWx — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 20, 2023

Dursun Özbek

"20 SENEDİR NEREDEYDİNİZ?"

Cumhuriyet Gazetesi'nden Cumhur Önder Arslan'ın sorusu üzerine Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklar ile ilgili talebini değerlendiren Özbek, "1959 öncesi şampiyonluklar için kurulun komisyon hakkında söyleyecek bir şey yok. İflas etmiş tüccar örneği ile cevap verdi. İflas eden tüccar, eski defterleri karıştırır ve eski alacağı var mı diye bakar... Son derece benzeşiyor. Olay çok net ve tartışmaya kapalı. 1959'dan itibaren deplasmanlı Türkiye Şampiyonası başlamış. 2001-2002'de '5 şampiyonluğa 1 yıldız' kararını TFF almış. Kurumlarda süreklilik esastır. Bu kararı Galatasaray değil, TFF aldı. Beşiktaş'ın iki sezonla ilgili başvurusu olmuş, iki şampiyonluk hakkı verilmiş. Kararlar verilmiş. 20 sene sonra bazı arkadaşların aklına bu geliyor! 20 senedir neredeydiniz? Kimse bu kararı değiştirme işierine girmesin. TFF'nin kararı hukuksuz ve kendini inkar eden bir karar. Konuyla ilgili Tahkim'e gideceğiz. Bazı arkadaşlar futbolu saha dışına çıkarmakta son derece mahirler. M.Ö kaç şampiyonluk vardı? Türk futboluna 5 kuruşluk fayda getirmeyecek konuyu, gündeme koyduk. 3-5 sene de bunu tartışırız. Finansal krizi, Türk futbolundaki başarısızlıkları konuşan yok. Nedir? M.Ö şampiyonluklarım nerede?" sözlerini sarf etmişti.