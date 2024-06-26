Dursun Özbek'ten flaş açıklama: 'Rakiplerimizin kıskançlıkla baktığı...'

Yayınlanma: 26.06.2024 - 14:41

Güncelleme: 26.06.2024 - 14:41

Galatasaray'da Dursun Özbek, sarı-kırmızlı kulübün haziran ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Seçimden sonra ilk divan toplantımızı bugün yapıyoruz. Bana ve arkadaşlarıma bu onurlu görevi sürdürme şansı verdiği için tüm üyelerimize teşekkür ediyorum." ifadeleriyle sözlerine başlayan Dursun Özbek, "Galatasaray için en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. 2025 yılında 25. şampiyonluk, yani 5. yıldız hedefimiz var." dedi.

'DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRMELİYİZ'

A Milli Takım'ın oynayacağı Çekya maçı ve Avrupa Şampiyonası'na ilişkin Özbek, "Milli takımımız Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ediyor. Koşullar ne olursa olsun desteğimizi sürdürmemiz gerekiyor. Bunlar bizim çocuklarımız, sosyal medyanın yarattığı spekülasyonlarla bu çocukların morallerini bozmanın kime ne yararı var? Bu akşam çok önemli bir maçımız var ve kardeşlerimiz kazanarak bu kirli oyunculara sahada gereken cevabı verecektir." ifadelerini kullandı.

6 TEMMUZDAKİ OLAĞANÜSÜ GENEL KURUL HAKKINDA

6 Temmuz'daki olağanüstü genel kurul toplantısında yetki isteyecekleri projeleri anlatan Dursun Özbek şunları kaydetti, "Bildiğiniz gibi 6 temmuz tarihinde genel kurulumuzu olağanüstü bir toplantıya çağırdık. Amacımız hiçbir üyemizin kafasında soru işaretinin kalmaması ve Galatasaray'ımızı daha güzel günlere taşımaktır. Yetki istediğimiz maddelerin başında Galatasaray Adası geliyor. Adanın tamamını bitirebildik mi, hayır. Amacımız önümüzdeki sezon adanının tamamını bitmiş bir şekilde hizmete açmak. Florya konusunda Galatasaray'a fayda sağlayacak en iyi projeyi arıyoruz. Bu projeye başlayabilmek için 10-15 milyon Euro gerekiyor. Mecidiyeköy binamız var. Onun için de yetki istiyoruz. Burada da sizlerden yetki almak zorundayız. Tamamlanması için yetkiye ihtiyacımız var. Diğer yetki istediğimiz konu Kemerburgaz. Burada yeni sezona açacak seviyede çalışmayı tamamladık. Kemerburgaz iki etaptan oluşuyor. Kemerburgaz bir ihtiyaçtı. Diğer bir projemizi Aslantepe Vadisi olarak nitelendiriyoruz. Burada planladığımız bir kapalı basketbol salonu, 10-15 bin kapasiteye sahip. Büyükçekmece'de bir arazimiz var. Su havzasında kaldığı için inşaat yapmak isterseniz sıkıntı var ama saha için sorun yok. Düzenlemelerin ardından Galatasaray'a hizmet verecek bir diğer projeyi hayata geçireceğiz."

'HEP BİRLİKTE DOĞRU YOLU BULACAĞIZ'

Dursun Özbek sözlerini şöyle tamamladı, "Seçim döneminde sizlere verdiğimiz sözleri yerine getirmek için ben ve arkadaşlarım çalışmalarımıza başladık. Kolay bir süreç değil. Başarılı olacağımızdan inanmanızı istiyorum. Sevgi ikliminden vazgeçmeminizi istiyorum. Rakiplerimizin kıskançlıkla baktığı bu pozitif enerjiyi yeniden yaşatırsak kimse önümüzde duramaz. 6 seneden beri bir şey söylüyorum, Bankalar Birliği'nden çıkalım. 6 sene sonra rakiplerimiz de aynı şeyi söylemeliyiz. Galatasaray'ın buradaki öncülüğü de tartışılmaz. Problemlerimiz olacaktır. Projelerimizle ilgili tartışmalar olacaktır, eleştirilerimizi yapacağız ve sonunda hep birlikte doğru yolu bulacağız. Aslolan Galatasaray'dır."