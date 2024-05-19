Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından gerginlik!

Fenerbahçe'nin derbide Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maçın son düdüğünün ardından kısa süreli gerginlik yaşandı. Berkan Kutlu, Fenerbahçeli futbolcu King'e sinirlendi ve üzerine gitmeye çalıştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 21:31
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından gerginlik!
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Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı devirdiği maçın ardından kısa süreli gerginlik yaşanadı.

Berkan Kutlu, Fenerbahçeli futbolcu King'e sinirlendi ve üzerine gitmeye çalıştı. Ancak, Berkan Kutlu'yu Galatasaraylı yetkililer durdurdu.

TRİBÜNLERE GİTTİLER

Daha sonra Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet tribünlere gitti ve taraftarıyla galibiyeti kutladı.

Sarı lacivertli takım güvenlik güçlerinin eşliğiyle galibiyet sevincini yaşadı.


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