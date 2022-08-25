Dursun Özbek'ten flaş transfer açıklaması

25 Ağustos 2022 Perşembe, 12:57

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Petrol Ofisi ile Kadın Futbol Takımı sponsorluğu için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Dursun Özbek "Transfer sezonundayız. Önümüzde 10 günlük bir süre var. Tabii transfer detaylarının çok açıkça basında paylaşılması kulüplerin aleyhine. Biz ara kesmeden devam ediyoruz. size bilgi akışı biraz yavaş olabilir ama durgunluk söz konusu değil" dedi.

"FLORYA'DAN TAŞINACAĞIZ!"

Verdikleri sözleri yerine getireceklerini söyleyen Dursun Özbek "Biz seçim döneminde yaptığımız buluşmalarda taraftarımıza ne dediysek aynısını yapıyoruz. Hepsini bir bir uygulamaya geçtik. 20-25 gün gibi kısa süre içinde üyelerimize Galatasaray Adası'nı açtık. Ne söz verdiysek yapıyoruz. Mecidiyeköy'deki binamızı yeniledik. Satış ofisini de kurduk. Kulübe büyük bir finansal destek sağlayacak projeyi de hayata geçirdik. Kemerburgaz'da proje çalışmalarımız bitti. Saha düzeltmeleri çalışmalarına başladık. Metin Oktay Tesisleri'ni Florya'dan oraya taşıyacağız. Bundan 3-4 sene önce bakıldığı zaman 3-4 milyar liralık projeden bir gelir sağladı. Spor dışındaki kaynakları harekete geçirmemiz lazım. Biz oluşturulan büyük kaynağın Galatasaray sportif faaliyetlerin nasıl fayda sağlayacağını anlattık. Galatasaray'ın bu faaliyetleri Türk sporunda bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASI BİTECEK"

Sarı-kırmızılıların başkanı "Bu projelerdeki birinci amacımız Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmadan çıkmak istiyoruz. Biz elimizdeki gayrimenkulleri geliştirmek suretiyle ortaya çıkacak fon büyük bir fon. Biz bu geliştirmeyi yapıp bu anlaşmadan çıkmak istiyoruz. Yıllık yaklaşık 400 milyon TL faiz ödüyoruz. Bu faizle kimse başarı yakalayamaz. Tahmini olarak iki yıl içerisinde Bankalar Birliği anlaşmasından 2 yada 2,5 yıl içinde çıkacağız. Sadece Galatasaray değil, bence diğer kulüpler de bunu sürdürmemeli. Bugün finansal kurumlara sorun '3-4 büyük kulüp içinde finansal yapı içinde en iyi kulüp hangisidir?' diye net cevap alırsınız, Galatasaray" açıklamasını yaptı.

Trabzonspor maçıyla ilgili konuşan Dursun Özbek "Pazar günü oynanacak maç iki güzide takımın seyri güzel bir maç ortaya çıkaracağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DA BAŞARILI OLMALIYIZ"

Kadın Futbol Takımı hakkında konuşan Dursun Özbek "Galatasaray olimpik sporlarda hep ilk olmayı başarmış bir kulüp. Kadın futbolunda da yine görevini yerine getirmiştir. Kadınların girdiği yerde sevgi ve barışın yeşerdiğini görmek mümkün. Artık Türkiye'de kadın futbolu var. Basın sayfalarda onlara daha fazla yer vermelidir. Kadın futbolu için çok iyi şeyler göreceğiz. Bu sezon çok farklı bir sezon olacak. Kadın basketbolu için de sponsorluk görüşmelerimiz oluyor. sporun sadece erkeklere mahsus bir şey olmadığını bu sene ispatlayacağız. 90 bin kişinin oynandığı bir final oynandı. Kadın futbolunun basın tarafından da desteklenmesi lazım. ki markanın bir birine verdiği katkı çok önemli. Yapılan işbirliğinin detayları iki kurum arasında olan bir husus. Benim beklentim çok yüksek. Artık bizim kadın futbolumuzun yurt dışına da taşınması lazım. Galatasaray ilklerin takımı. En önemli çabalarımızdan bir tanesi de kadın futbol takımımızın Avrupa'da adını duyurmak olacak." dedi.

BASKETBOL SALONU

Basketbol takımları için yapılacak salonla ilgili konuşan Dursun Özbek "Salon projesi inşaatıyla birlikte Aslantepe'nin yaşayan bir yer olmasını istedik. 15 günde bir taraftarların buraya gelmemeli. Burayı yaşayan bir yer haline getirelim istedik" açıklamasını yaptı.

STAT İSİM SPONSORLUĞU

Dursun Özbek "Stat isim sponsorluğu çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda NEF. Daha iyi bir sponsor bulunduğu takdirde bundan vazgeçebileceğini Erden Timur söyledi. Biz de daha iyisi için çalışıyoruz. Fazla detay vermek istemiyorum. Kısa sürede bir gelişme olursa açıklayacağız" diyerek sözlerini noktaladı.