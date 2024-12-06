Dursun Özbek'ten Hacıosmanoğlu'na sert yanıt: 'Beni açıkça tehdit etmiştir'

Yayınlanma: 06.12.2024 - 09:23

Güncelleme: 06.12.2024 - 09:23

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu'na yanıt veren Özbek, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bu akşam yaptığı hadsiz açıklamalarla canlı yayında beni açıkça tehdit etmiştir. Ben, bu onurlu göreve, Galatasaray'ın haklarına el uzatanlarla sonuna kadar mücadele etmeye ve bunun için her türlü bedeli ödemeye hazır olarak geldim. Hayatım boyunca bu ucuz tehditlerin cevabını verdim, yine veririm. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak bu makamın bir zerresine zarar getirmeye çalışılmasını asla kabul etmem. Bugün geldiğimiz nokta çok açıktır. Türk futbolu; Stockholm Sendromu'na yakalanmış, bir kişinin esiri olmuş TFF Başkanıyla karşı karşıyadır. Tüm spor kamuoyuna sesleniyorum: Bu ruh halindeki bir kişinin, Türk futboluna vereceği bir katkının kalıp kalmadığını herkesin iyi düşünmesi gerekmektedir. Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir" ifadelerini kullandı.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU NE DEMİŞTİ?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu, "Bir gün ben bu görevden ayrılacağım, sayın başkan da Galatasaray başkanlığından ayrılacak. Ben çocuklarıma haysiyetli bir miras bırakacağım. İspatlamazsanız bunun bedeli ağır olur. Benim sözlerini ispatlamayan Dursun Özbek'e saygım yok. Benim gözümde saygısını yitirdi. Böyle bir metin yayınlıyorlarsa kamuoyu onların niyetini anlamıştır" ifadelerini kullanmıştı.