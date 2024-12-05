'El sürenlerin elini kırarım' demişti: İtalya'da gündem Galatasaray Başkanı Dursun Özbek!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in önceki gün yaptığı sert açıklamalar İtalya'da gündem oldu.
İtalyan basını Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in önceki gün yaptığı açıklamaları okuyucularına duyurdu.
İtalya'nın köklü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, 'Galatasaray'a dokunanın elini kırarım' başlığıyla Dursun Özbek'in sözlerini manşete taşıdı.
İtalyan gazetesi Başkan Dursun Özbek'in şu açıklamalarını paylaştı:
"Galatasaray'ın hakkına, başarısına, puanlarına göz dikenlerin gözünü çıkarırım! El sürenlerin, elini kırarım! Herkes verilen emeğe saygı duysun."
Etiketler: #galatasaray #dursun özbek #italya
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