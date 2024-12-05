Edin Dzeko'dan Galatasaray itirafı: Çocuğun formasını neden imzalamadı?

Yayınlanma: 05.12.2024 - 17:47

Güncelleme: 05.12.2024 - 17:47

Fenerbahçe'nin Boşnak kaptanı Edin Dzeko, Ekol TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

Edin Dzeko'nun açıklamaları şu şekilde:

"Derbiler her zaman derbidir. Derbilerin favorisi olmaz. Bazen takımlar kötü günlerini derbi galibiyetiyle unutturabilir. Beşiktaş çok iyi takım. Şu anda iyi dönemde değiller ve umarım bize karşı da böyle devam eder. Bizim özgüvenli olmamız lazım, kendi oyunumuzu oynamamız lazım. Kolay maç diye bir şey yok. Elimizden gelenin en iyisini yapmamız lazım."

"AVRUPA LİGİ, BÜYÜK HEDEFLERİMİZDEN BİRİ"

"Şimdilik iki takım arasında geçecek gibi görünüyor ama daha çok yol var. Bu yarışta aldığınız her puan çok önemli. Bir sonraki maçımız bir derbi ve bizim için çok önemli olacak. Şu an yapmamız gereken o maçı beklemek."

"Avrupa Ligi bizim büyük hedeflerimizden bir tanesi. Tıpkı Türkiye Ligi'ni kazanmak gibi. yer aldığımız bütün turnuvalar böyleydi. Son maçta zor bir takımı mağlup ettik. Bu turnuvanın bu galibiyetle bizim için önemli olduğunu gösterdik. Bundan sonra alacağımız her puan bizim için önemli."

"ABD'DEN TEKLİF GELMEDİ"

-"Sezon başında ABD'den gelen teklif doğru mu?"

Edin Dzeko: "Fenerbahçe benden, Mourinho'dan ve bu takımdan önce de meşhur bir takımdı. Tabii ki büyük isimlerle daha da meşhur oluyorsunuz. Sizi asıl meşhur yapan şey kazanacağınız kupalar olur. Belirttiğiniz teklif doğru değil. Ben buraya gelirken iki yıllık sözleşme imzaladım. Bunu isteyerek yaptım. Takımı daha yüksek seviyeye çekmek için çalışıyorum. Geçmişimin bir önemi yok. Önemli olan şimdiki zamanda ne gösterdiğiniz önemli. Fenerbahçe için her şey önemli."

"10 SENE ŞAMPİYON OLAMAMASI NORMAL DEĞİL"

-"Saha içinde adil bir yönetim oluyor mu?"

Edin Dzeko: "Güzel bir soru ama detaya girmeyeceğim. bu konu hakkında konuşması gerekenler var. Benim işim sahada en iyisini yapmak. Fenerbahçe gibi bir takımın ligde 10 sene şampiyon olamaması normal değil. Geçen sene 99 puan aldık ama ligi kazanamadık. Belki de tarihte ilk kez böyle bir şey olmuştur. Böyle bir sezondan sonra şampiyon olamamak bizim için utanç verici oldu. İleriye bakmamız gerekiyor."

"EMEKLİ OLMAYACAĞIM"

"Emekli olmayacağım. Şu anda doğru zaman olmadığını düşünüyorum. Bunu antrenmanlarda ve sahada hissediyorum. Beni isteyen kulübe verebilecek çok şeyim var. Yaş sadece bir sayıdır. Ben genç oyuncularla rekabete girebildiğimizi düşünüyorum. Şu anda hoca olmayı düşünmüyorum."

"Çok çalışmanız gerekiyor, vücudunuzun neye ihtiyacı olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ben 38 yaşındayım ama kendimi futbola yeni başlamış gibi hissediyorum. İşler her zaman mükemmel olamaz ama gelişmek için çalışmanız gerekiyor. Eğer daha iyi bir oyuncu olmak istiyorsak eksik yönlerini bilmelisiniz."

"O ÇOCUKLA ŞAKALAŞMAYA ÇALIŞTIM"

"Herkesin ne istediğini bilmesi gerekiyor. Yeni jenerasyonun şunu bilmesi gerekiyor. Hata yaptığınız zamanlar olacak ama o zamanlar çok daha fazla çalışmanız gerekecek. Her yıl, her maç üzerine koymanız gerekiyor. Öncelikle kendinizle rekabet etmeniz gerekiyor. Kötü günümde olduğumda bunu kendime itiraf ediyorum."

-"Galatasaraylı çocuğun formasını neden imzalamadınız?"

Edin Dzeko: "İnsanlar görmek istedikleri şeyleri görüyorlar. Dün Pendik'te Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer aldığı bir yardım maçındaydık. Orada Galatasaray taraftarlarının formalarını da imzaladım. O bahsedilen görüntüde 'Neden Galatasaray, Fenerbahçe değil?' demiştim. Bazen hata yapabilirsiniz. Ben o çocukla şakalaşmaya çalışmıştım. Hatayı yaptığınız zaman kabul etmeniz gerekiyor. Tabii ki herkes istediği takımı tutma hakkına sahip. Ama benim çocuklarım kesinlikle Fenerbahçeli."

TARAFTARA MESAJ

"Her zaman bize inanın, arkamızda olun. Oyuncular sevildiği zaman ya da sevilmediği zaman bunu hissedebiliyor. Takımımızdaki her oyuncu bizler için önemli. İyi sonuçlar istiyorsak oyuncunun özgüvenli olması önemli."

"Hiçbir şeye söz vermiyorum. Takım arkadaşlarımızla birlikte elimizden geleni yapacağız. En adil söz bu olur."