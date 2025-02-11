Dursun Özbek'ten Murat Sancak'a 'küfür' yanıtı!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'un futbolcu Yusuf Barası'ya küfrettiğini iddia eden Adana Demirspor Kulübü Sahibi Murat Sancak hakkında konuştu.

Dursun Özbek'ten Murat Sancak'a 'küfür' yanıtı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.02.2025 - 13:13

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Adana Demirspor Kulübü Sahibi Murat Sancak'ın Okan Buruk ile ilgili sözlerine yanıt verdi.

Dursun Özbek, "Murat Bey'i Adana Demirspor'un başkanı olarak tanıdım. Kendisiyle tanışıklığım bu seviyede. Adana Demirspor'un sahibi olduğunu biliyorum. Dolayısıyla yaptığı açıklamalar, kendisini bağlar. Okan Hoca ile ilgili söylediği şeyler doğru değil. Düzeltti mi, düzeltmedi mi bilmiyorum" dedi.

"GALATASARAY'I YIPRATMAYA ÇABALAMAK BEYHUDEDİR"

"Okan Hoca, bu ülkenin değeri. Bu kişi hakkında açıklama yaparken ve gerçek dışı söylemleri ortaya koyarken, dikkatli olmak lazım" diyerek sözlerini sürdüren Özbek, "Adana Demirsporlu oyuncu bile 'Okan Hoca, bana kötü bir şey demedi' dedi. Murat Bey'in açıklamalarını üzüntüyle izledim. Bu tip konularla Galatasaray'ı yıpratmaya çalışmak beyhudedir" ifadelerini kullandı.

"SANCAK'IN SÖZLERİ DÜZELTİLMELİ"

Özbek, "Hiç kimse Okan Hoca'nın başarısından ve kimliğinden dem vuramaz, bir şey diyemez. Hepimiz, Okan Hoca'ya sahip çıkmalıyız. Onunla ilgili sözleri kınıyorum ve bu sözler düzeltilmeli" çağrısını yaptı.


Etiketler: #dursun özbek #murat sancak #okan buruk #küfür

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