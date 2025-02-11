UEFA açıkladı: Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının hakemleri belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Avrupa Ligi son 16 turu play-off eşleşmelerinde ilk maçlar 13 Şubat Perşembe günü oynanacak.
Fenerbahçe ilk maçını sahasında, Galatasaray ise deplasmanda oynayacak. Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak maçlar öncesinde UEFA, karşılaşmalarda görev alacak hakemleri duyurdu.
FENERBAHÇE'YE KARADAĞLI HAKEM
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe'nin Anderlecht'i konuk edeceği maçı Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic yönetecek. Dabanovic'in yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Vladan Todorovic ve Sraan Jovanovic üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Milos Boskovic olacak. VAR'da Pascal Müller, AVAR'da ise Robert Schröder yer alacak.
GALATASARAY'A PORTEKİZLİ HAKEM
Galatasaray'ın deplasmanda AZ Alkmaar'la oynayacağı mücadelenin orta hakemi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro olacak. Pinheiro'nun yardımcılıklarını aynı federasyondan Bruno Jesus ve Luicano Maia yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Joao Gonçalves görev yapacak. VAR'da Tiago Martines, AVAR'da Juan Martinez Munuera yer alacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe-Anderlecht maçı 13 Şubat Perşembe günü 20.45'te, AZ Alkmaar-Galatasaray mücadelesi ise TSİ 23.00'te başlayacak.
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