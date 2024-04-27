Dursun Özbek'ten şampiyonluk açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Özbek, "Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 15:51
Dursun Özbek'ten şampiyonluk açıklaması
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

Dursun Özbek Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Bütçemiz kabul edildi. Galatasaray'ın önümüzdeki dönemi için bütçesi hazır. Şimdi sıra seçimlerde. Ben de yeniden aday olacağımı bildirdi. 25 Mayıs'taki seçime bütün üyelerimizi bekleriz" ifadeleri kullandı.

ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI

Şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan Özbek, "Dün çok önemli bir galibiyet aldık. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyoruz. İnşallah 4 maçımız kaldı. Onları da kazanmak suretiyle bu sezonu taçlandıracağız. Ben de buradan teknik direktörüme, futbolcularıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. 


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