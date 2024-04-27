Son Dakika: Dursun Özbek adaylık kararını açıkladı!

Son dakika haberi... Dursun Özbek, Galatasaray'da mayıs ayında yapılacak başkanlık seçiminde yeniden aday olacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 11:14
Son Dakika: Dursun Özbek adaylık kararını açıkladı!
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Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı başladı.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Anadolu Oditoryumu'nda düzenlenen toplantıda Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu hazır bulundu.

Toplantıyı açan başkan Özbek, divan başkanlığı için önerilen Eşref Alaçayır'ı oylamaya sundu. Alaçayır, oy birliğiyle bütçe toplantısının divan başkanı seçildi.

DURSUN ÖZBEK ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün mayıs ayında yapılacak başkanlık seçiminde yeniden aday olacağını açıkladı.

Özbek açıklamasında, "Arkadaşarlımla birlikte bize emanet ettiğiniz bu onurlu görevi yerine getirmeye çalışıktı. Galatasarayımız için çalışmaktan hiçbir zaman yorulmadık. Bizi her zaman ayakta tutan en önemli şey, sizlerin verdiği destekti. Bu dönemde Galatasaray'ın birlik ve beraberlik içerisinde neler yapabileceğini göstermiş olduğumuz düşünüyorum. 25 Mayıs'ta seçimli olağan genel kurulumuz var. Sizlerin huzurunda bu onurlu göreve yeniden aday olduğumu duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı.


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