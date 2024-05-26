Dursun Özbek'ten şampiyonluk açıklaması: 'Herkes gerçek şampiyonu görsün'
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Konyaspor maçı sonrasında gelen şampiyonluk sonrasında konuştu.
Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u mağlup ederek 24. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.
Herkes gerçek şampiyonu görsün diyen Dursun Özbek şu ifadeleri kullandı:
"Çok güzel bir maç oldu. Galatasaray taraftarına, camiasına 24. şampiyonluk hayırlı olsun. İnşallah 25. şampiyonluğa gideceğiz. Bu mutluluğu doya doya yaşayın. Bayraklar çıksın ortaya gerçek şampiyon kim herkes görsün."
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