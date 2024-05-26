Dursun Özbek'ten şampiyonluk açıklaması: 'Herkes gerçek şampiyonu görsün'

Yayınlanma: 26.05.2024 - 22:10

Güncelleme: 26.05.2024 - 22:10

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u mağlup ederek 24. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

Herkes gerçek şampiyonu görsün diyen Dursun Özbek şu ifadeleri kullandı:

"Çok güzel bir maç oldu. Galatasaray taraftarına, camiasına 24. şampiyonluk hayırlı olsun. İnşallah 25. şampiyonluğa gideceğiz. Bu mutluluğu doya doya yaşayın. Bayraklar çıksın ortaya gerçek şampiyon kim herkes görsün."