Dursun Özbek'ten şampiyonluk açıklaması: 'Herkes gerçek şampiyonu görsün'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Konyaspor maçı sonrasında gelen şampiyonluk sonrasında konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2024 - 22:10
Dursun Özbek'ten şampiyonluk açıklaması: 'Herkes gerçek şampiyonu görsün'
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u mağlup ederek 24. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

Herkes gerçek şampiyonu görsün diyen Dursun Özbek şu ifadeleri kullandı:

"Çok güzel bir maç oldu. Galatasaray taraftarına, camiasına 24. şampiyonluk hayırlı olsun. İnşallah 25. şampiyonluğa gideceğiz. Bu mutluluğu doya doya yaşayın. Bayraklar çıksın ortaya gerçek şampiyon kim herkes görsün."


galatasaray haberleri dursun özbek haberleri Şampiyon haberleri

İlgili Haberler

Şampiyon Galatasaray! Tarihinde 24. kez… Astrologlar değil Buruk ve öğrencileri bildi!

Şampiyon Galatasaray! Tarihinde 24. kez… Astrologlar değil Buruk ve öğrencileri bildi!
Galatasaray'dan penaltı tepkisi!

Galatasaray'dan penaltı tepkisi!
Galatasaray'dan üst üste şampiyonluk paylaşımları: 'İyiler sonunda mutlaka kazanır'

Galatasaray'dan üst üste şampiyonluk paylaşımları: 'İyiler sonunda mutlaka kazanır'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Serdar Dursun'dan flaş şampiyonluk paylaşımı!

Serdar Dursun'dan flaş şampiyonluk paylaşımı!
Yan Oda’nın Simten’i Nazlı Çetin kimdir? Nazlı Çetin kaç yaşında, nereli?

Yan Oda’nın Simten’i Nazlı Çetin kimdir? Nazlı Çetin kaç yaşında, nereli?
Manchester United, FA Cup finalinde Manchester City'yi devirdi!

Manchester United, FA Cup finalinde Manchester City'yi devirdi!
Öğretmen 17 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisini itiraf etti!

Öğretmen 17 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisini itiraf etti!
Takımı küme düşen Bahçeli’den çağrı: Bu yıl takımlar küme düşmesin

Takımı küme düşen Bahçeli’den çağrı: Bu yıl takımlar küme düşmesin
Sağlıklı yaşam için unsuz, yağsız, şekersiz kek tarifi

Sağlıklı yaşam için unsuz, yağsız, şekersiz kek tarifi
Fenerbahçe Beko, Jasikevicius yönetiminde bir ilki yaşadı!

Fenerbahçe Beko, Jasikevicius yönetiminde bir ilki yaşadı!
Bademli ve Türk kahveli kurabiye tarifi: Evinizi mis gibi kokutacak lezzet!

Bademli ve Türk kahveli kurabiye tarifi: Evinizi mis gibi kokutacak lezzet!