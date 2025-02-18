Dursun Özbek'ten TFF'nin davetine yanıt: 'Tüm problemler çözülecekmiş havası yaratıp...'

Yayınlanma: 18.02.2025 - 14:50

Güncelleme: 18.02.2025 - 14:50

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şubat ayı olağan divan kurulu toplantısında sarı-kırmızılı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Özbek, TFF'nin pazartesi günü oynanacak derbi öncesi iki kulüp başkanını Riva'ya davet etmesi konusunda görüşlerini aktardı.

Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

Dursun Özbek: "Dün futbol takımımız Rize'deydi. Dünkü maçı kazanmak suretiyle liderliğimizi koruduk. Ligde ilk 23 maçın 20'sini kazanan ve bunu ilk defa başaran bir takımdan bahsediyorum. 24 maçın 3'ünde sadece berabere kalmışız. Buna emek verenlere güzel bir alkış rica ediyorum. Cesaretlendirelim."

Dursun Özbek: "Perşembe günü terlerinin son damlasına kadar savaşacaklar ve Avrupa'da devam etmemizi sağlayacaklar. Perşembe günü kar bekleniyor. O soğuk havada zafer ateşini yakmak için sonuna kadar destek gerekiyor. Tüm taraftarlarımızı çağrı yapıyorum. Her zaman büyük destekçilerimiz, perşembe böyle ihtiyaç duyulan bir gün."

"AHLAKSIZLAŞAN RAKİBİMİZ..."

Dursun Özbek: "Birçok arkadaşım, futboldaki son dönem gelişmeleri, haddini bilmeyen ve giderek ahlaksızlaşan rakibimiz hakkında konuşmamı beklediğini tahmin ediyorum."

Galatasaray Divan Kurulu'ndan "İt ürür kervan yürür sesleri" yükselince...

Dursun Özbek: "Hepimizin içinde birikmiş çok şey var, farkındayım."

"PROJENİN OYUNUNA GELMEYECEĞİM!"

-Dursun Özbek: "Önümüzdeki hafta oynanacak maça kadar sabretmenizi rica ediyorum. Bizi sürekli kışkırtarak, kardeşi kardeşe kırmak isteyen projenin oyununa gelmeyeceğim. Galatasaray Spor Kulübü başkanı olarak bu toplumun ayarlarıyla oynamaya çalışmalarına izin vermeyeceğim."

"TFF'NİN DAVETİ SAMİMİYETSİZ!"

-Dursun Özbek: "Dün, TFF Başkanı imzalı bir yazı kulübümüze ulaştı. Yazı mealen şöyle; istişare toplantısı TFF başkanı tertip ediyor, Ali Koç'un ve benim de katılacağım bir toplantı olarak bahsediliyor yazıda. Mektup özetle, Türk futbolunun marka değerine atıfta bulunup bu derbinin ne kadar önemli olduğunu, ülkenin ve futbol ailesinin huzura ihtiyacından bahisle toplantıya katılmam isteniyor. Değerli Hazirun, şunu sormak gerekir; şimdi mi yukarıda belirttiğiniz değerler akla geldi. 8 aydır görevdesiniz, neredeydiniz, hiç farkında değil misiniz Türk futbolunun geldiği noktadan."

-Dursun Özbek: "Arkadaşlarla mektubun içeriğini paylaştım. Mektuptaki iyi niyetli gözüken ifadelere rağmen endişelerimi arkadaşlarıma dile getirdim. Söylenen ifadelere şüpheyle yaklaştım. Nitekim dünkü maçın oynanmasına 1 saat kala, TFF bu toplantıyı duyurdu. Daha henüz bizden bir cevap almadan, katılıyor muyuz katılmıyor muyuz diye cevap vermeden duyurdu. Endişelerimde ne kadar haklı olduğumu anlamış oldum. Asıl amaçları başkaydı. Daha henüz cevap almadan, cevap vermemişken ve önemli maçımıza 1 saat kala kulübümüzün cevabı beklenmeden bu çağrının yapılma sebebini takdirlerinize bırakıyorum. Zerre samimi olduklarını düşünmüyorum. Amaçları PR çalışmasıysa bunun bir parçası olmayacağım."

"ÇOK ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Dursun Özbek: "Gerçekten futbol dünyası olarak, Türk futbolu olarak zor ve çok eziyetli dönemden geçiyoruz. Olaya bakar mısınız, Türk futbolunda sanki bugüne kadar, derbi sanki ilk defa oynanıyor, ilk yarıda derbi oynanmamış, o zaman kardeşlik, itidal çağrısına ihtiyaç duyulmamış. Ne zaman Galatasaray'ın sahasında oynanacağı zaman memleketin huzuru, Türk futbolundaki huzur gündeme geliyor. Bunun böyle olmadığının herkes farkında. Bugün geldiğimiz seviyeye bakınca, Galatasaray Spor Kulübü olarak hem memleketimizin huzuru hem Türk futbolundaki huzuru en çok isteyen biziz. Bugüne kadar olanlara sessiz kalıp önemli maçımıza 1 saat kala böyle deklarasyon yapıp, orada merhaba merhaba yapınca tüm problemler çözülecekmiş havası yaratıp bunu basına da vermek bence güzel olmadı. Yapılmak istenen art niyetli davranışı tasvip etmiyorum.

"İKİMİZİN DE HAK MAHRUMİYETİ VAR"

Dursun Özbek: "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve ben, biz hak mahrumiyetindeyiz şu anda, 28 Şubat'ta bitiyor. TFF yönetmeliğine göre, eğer bir başkan veya yönetici hak mahrumiyeti aldıysa futbolla ilgili hiçbir konuda kulübü temsil edemez. Maçlara dahi gelemezsiniz."

Dursun Özbek: "Göstermelik dostluklara ihtiyacımız yok. Samimiyetse her şeye varız. Biz ülkemizi, futbolu seviyoruz. Futbolda dünya markası bir kulübüz, bize yakışan bu olur. Davranış biçiminizin bunu sağlayacak biçimde olması lazım. 8 senede yapılan uygulamalar bunun böyle olmadığını göstermiştir. Bu işin esası. Şunun bile idrakinde olunamadı; yahu ben bu başkanları çağırıyorum da bunların kulüplerini temsil yetkileri var mı şu anda."

Dursun Özbek: "Konuyu yorumlarınızı bırakıyorum. Maalesef Türk futbolu, bu anlattığım seviyede ve bugünkü durumlarda. Bir an önce adaletin sağlanması, tehlikeli bir gidişe giren, futbolu kutuplaştıran, camiaları kutuplaştıran, kardeşi kardeşe düşman eden, toplumsal olaylara yol açacak çalışmanın içine girmemek lazım. Ülkemizin buna ihtiyacı var. Göstermelik toplantılara ihtiyacımız yok."

Dursun Özbek: "Yüksek sesle tekrarlıyorum; Galatasaray tüm bu olanlara rağmen sahada kazanacak ve şampiyon olacaktır. Kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz."