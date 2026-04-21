Dusan Alimpijevic: 'Turnuvada yeni bir sayfa açıyoruz'

Yarınki karşılaşma öncesinde BJK Akatlar'da yapılan son antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alimpijevic, "Kulübün tarihine baktığımızda böyle bir kupanın eksikliği gözüküyor. Kulüp olarak bu kupayı kazanmak büyük bir başarı olacak" diye konuştu.

Fransız ekibiyle sezon içinde oynadıkları maçları unuttuklarını ve sadece yarına hazırlandıklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı şunları kaydetti:

"Öncelikle tüm yıl boyunca savaştık. Taraftarımızla evimizde savaşmaktan çok memnunuz. Ama finaller farklıdır ve herkesin şansı vardır. Turnuvadaki daha önce oynadığımız maçları unutmalıyız. Bu ayrı bir düzeydeki yeni bir savaş olacak. Diğer taraftan planımızı ise ortaya dökemeyiz. Evimizde oynamamız bize ekstra enerji veriyor. Taraftarımızla oynamaktan çok memnunuz. Tüm Avrupa, Akatlardaki atmosferden bahsediyor. Hedefimize odaklanmamız lazım. Turnuvada yeni bir sayfa açıyoruz ve öncesini unutmalıyız. Önümüzde bizi bekleyen işimize odaklanmalıyız. Şu an sadece yarına odaklanıyoruz, ikinci maçı bile düşünmüyoruz."

ARSLAN: "TARAFTARLARIMIZI MUTLU ETMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Siyah-beyazlıların kaptanı Yiğit Arslan normal sezonda Fransız rakiplerine karşı oynadıkları maçları hiç düşünmediklerini aktararak, yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"Buraya kadar çok emek verdik. Bu seride emeklerimizin karşılığını alıp taraftarlarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız. Bu bir final serisi. Bundan önceki kazandığımız iki maç bir anlam ifade etmiyor. Artık iki maçın stresi, anlamı daha başka. Sezon içindeki iki maçı kaybetmiş olsak rakibimiz bir avantaj elde etmiş olmazdı. İki maçı kazandığımızı düşünmüyoruz bile. Mümkün olan en çabuk şekilde önümüzdeki iki maçı kazanıp kupayı kazanma hedefimiz var. Zorlu bir seri olacak, umarım başarabiliriz. Burada alışkın olduğumuzdan daha agresif bir tribün olacak. Taraftarlarımızla beraber Avrupa'ya nasıl bir taraftar kitlemizin olduğunu göstereceğiz."

Kupa kazanarak Türk basketbolunu daha yukarılara taşımak istediklerini de söyleyen Arslan, "Türk hep zirvede olsun. Daha farklı yerlere çıkalım. Dünyadaki her dalda hep zirvede olalım inşallah. Türk basketboluna kadınlarda iki kupa geldi. Hem Avrupa Kupası'nda hem Avrupa Ligi'nde aynı şekilde iki kupa getirebiliriz" dedi.

Kupayı kazanmaları halinde gelecek sezon Avrupa Ligi'nde oynayacak olmalarının heyecan verici olduğunu da sözlerine ekleyen siyah-beyazlı oyuncu, "Avrupa Ligi heyecanlandırıyor. Oradaki rakiplerle kulüp bazında, taraftar bazında, oyuncu bazında kendimizi test etme imkanımız var ama şu an hedefimiz ilk maçı kazanmak. Hem bir heyecan ve sorumluluk var. Milyonların gözü üzerimizde olacak. Elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

ŞANLI: "HERKES BİR AN ÖNCE MAÇ BAŞLASIN DA OYNAYALIM İSTİYOR"

Tecrübeli basketbolcu Sertaç Şanlı da takımda heyecanın üst seviyede olduğunu vurgulayarak şunları ifade etti:

"Takımdaki hava inanılmaz. Herkes bir an önce maç başlasın da oynayalım istiyor. Taraftarından oyuncusuna herkeste bu istek var. Bir an önce sahaya çıkıp heyecanımızı dindirmek istiyoruz. Çok önemli bir maç. Ne kadar istediğimizi göstermemiz gerekiyor. Herkes de bunun bilincinde. Yarın da iyi bir galibiyetle seriye başlayacağız. Baskıyı iyi yönde kullanmamız gerekiyor. Ne kadar heyecanlı olduğumuzu, bu kupayı ne kadar istediğimizi herkes görebilir. Bu baskıyı itici güç olarak kullanabilirsek en büyük avantajımız olacak."

Maçın oynanacağı BJK Akatlar'da son antrenmanını yaparak hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş GAİN, maç saatini beklemeye başladı.