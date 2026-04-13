EuroCup'ta yılın başantrenörü Dusan Alimpijevic! Kariyerinde ikinci kez...

13.04.2026 18:29:00
Beşiktaş GAİN'in Sırp çalıştırıcısı Dusan Alimpijevic, BKT Avrupa Kupası'nda (EuroCup) yılın başantrenörü seçildi.

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, BKT EuroCup'ta yılın koçu seçildi.

Siyah-beyazlı takımla birlikte BKT EuroCup'ta finale çıkma başarısı gösteren Sırp koç, yılın en iyi başantrenörü ödülüne de layık görülerek yeni bir başarıya imza attı.

İKİNCİ KEZ KAZANDI

Bu ödül, Dusan Alimpijevic için bir ilk değil. Başarılı koç, daha önce 2021-2022 sezonunda Frutti Extra Bursaspor ile gösterdiği başarıyla da aynı ödülü kazanmıştı.

Türk Telekom'un başantrenörü Erdem Can'ın üçüncü sırada yer aldığı da açıklamada ifade edildi.

Image

İlgili Haberler

Sadettin Saran'dan Fenerbahçeli voleybolculara ziyaret!
Sadettin Saran'dan Fenerbahçeli voleybolculara ziyaret! Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Voleybol Sultanlar Ligi finalinde VakıfBank ile mücadele eden Fenerbahçe Medicana'nın takım kampını ziyaret etti.
Buz Hokeyi Milli Takımı'ndan turnuvaya farklı başlangıç!
Buz Hokeyi Milli Takımı'ndan turnuvaya farklı başlangıç! Türkiye Milli Buz Hokeyi Takımı, Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da düzenlenen Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu ilk maçında karşılaştığı Tayland'ı 6-1 mağlup etti.
TBF'de Alper Yılmaz ile yollar ayrıldı!
TBF'de Alper Yılmaz ile yollar ayrıldı! Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), sportif direktör Alper Yılmaz ile yolların ayrıldığını açıkladı.