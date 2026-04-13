EuroCup'ta yılın başantrenörü Dusan Alimpijevic! Kariyerinde ikinci kez...

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, BKT EuroCup'ta yılın koçu seçildi.

Siyah-beyazlı takımla birlikte BKT EuroCup'ta finale çıkma başarısı gösteren Sırp koç, yılın en iyi başantrenörü ödülüne de layık görülerek yeni bir başarıya imza attı.

İKİNCİ KEZ KAZANDI

Bu ödül, Dusan Alimpijevic için bir ilk değil. Başarılı koç, daha önce 2021-2022 sezonunda Frutti Extra Bursaspor ile gösterdiği başarıyla da aynı ödülü kazanmıştı.

Türk Telekom'un başantrenörü Erdem Can'ın üçüncü sırada yer aldığı da açıklamada ifade edildi.