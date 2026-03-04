Cumhuriyet Gazetesi Logo
TBF'den Dusan Alimpijevic'e ceza!

4.03.2026 19:04:00
AA
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic'in Fenerbahçe Beko maçındaki hareketleri nedeniyle ceza aldığını duyurdu.

TBF Disiplin Kurulu, Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic'e ceza verdi.

Disiplin kurulu, Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic'e 2 maç men ve 680 bin lira para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında oynanan Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinin ardından hakeme itirazlarda bulunan Alimpijevic'in, "Kişilik haklarına saldırısı" ve "Saldırı boyutuna ulaşan fiili müdahalesi" ile yayıncı kuruluşa verdiği röportajdaki sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 2 maç men ve 680 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Söz konusu karşılaşmadaki disiplin ihlalleri gerekçesiyle Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 210'ar bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

İlgili Konular: #beşiktaş #ceza #Dusan Alimpijevic

