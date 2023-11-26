Dusan Tadic: 'Daha iyisini yapabilirdik'

Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, 2-1 kazanılan Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.11.2023 - 21:38
Dusan Tadic: 'Daha iyisini yapabilirdik'
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Fenerbahçe'nin VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendiği maçta sarı-lacivertli takımın gollerini atan Dusan Tadic açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Dusan Tadic "Önemli bir 3 puan aldık. En iyi oyunumuzu oynamadık, daha iyisini yapabilirdik. Ancak iyi olan şey, takımın karakter göstermesiydi. Taraftarın oluşturduğu güzel atmosferle geri döndük ve galibiyet aldık" dedi.

Sahada istedikleri oyunu oynayamadıklarına vurgu yapan Tadic "Bu maçta analiz edeceğimiz şeyler olacak. Ancak bazen bu tip iyi oynayamadığınız maçlar olabiliyor. Dolayısıyla böyle maçlarda 3 puan almak çok önemli" ifadelerini kullandı.


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