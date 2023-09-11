Dusan Tadic dalya yaptı... Sırbistan'ı Aleksandar Mitrovic taşıdı!

Sırbistan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) G Grubu 6. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Litvanya'yı 3-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2023 - 00:05
Dusan Tadic dalya yaptı... Sırbistan'ı Aleksandar Mitrovic taşıdı!
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EURO 2024 Elemeleri G Grubu karşılaşmasında Sırbistan, Litvanya deplasmanına konuk oldu. Sırbistan, Aleksandar Mitrovic'in hat-trick yaptığı maçı 3-1 kazandı.

Mitrovic, 21,32 ve 43. dakikalarda fileleri havalandırdı. Litvanya'nın tek golü 45. dakikada Gytis Paulauskas'tan geldi.

TADIC DALYA DEDİ

Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, bu maçla birlikte Sırbistan Milli Takımı'ndaki 100. maçına çıktı. Deneyimli yıldız, 11'de başladığı maçta 85'te oyundan alındı.

Bu sonucun ardından Sırbistan, 10 puana yükseldi. Litvanya, 2 puanda kaldı.

Sırbistan, gruplardaki bir sonraki maçlarda Macaristan deplasmanına gidecek. Litvanya ise Bulgaristan ile karşılaşacak.


Player Alanı
Dusan Tadic Aleksandar Mitrovic Sırbistan litvanya 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

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