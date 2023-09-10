Hollanda, deplasmanda Wout Weghorst ile güldü!

Hollanda, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) B Grubu 6. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı İrlanda Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2023 - 23:54
Hollanda, deplasmanda Wout Weghorst ile güldü!
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UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde Hollanda, İrlanda Cumhuriyeti deplasmanına konuk oldu. Hollanda, 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı 2-1 kazandı.

İrlanda Cumhuriyeti 4. dakikada Adam Uche Idah'ın penaltıdan attığı golle öne geçti. Hollanda bu gole, 19. dakikada penaltıdan Cody Gakpo ile karşılık verdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

ESKİ BEŞİKTAŞLI GALİBİYETİ GETİRDİ

Hollanda'da 56. dakikada sahneye çıkan Wout Weghorst, takımına galibiyeti getirdi.

Bu sonucun ardından Hollanda grupta 9 puana yükseldi. İrlanda Cumhuriyeti 3 puanda kaldı.

Hollanda, gruplardaki bir sonraki maçında sahasında Fransa'yı konuk edecek. İrlanda Cumhuriyeti ise Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.


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Wout Weghorst Hollanda İrlanda Cumhuriyeti 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

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