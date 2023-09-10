Hollanda, deplasmanda Wout Weghorst ile güldü!
Hollanda, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) B Grubu 6. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı İrlanda Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup etti.
UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde Hollanda, İrlanda Cumhuriyeti deplasmanına konuk oldu. Hollanda, 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı 2-1 kazandı.
İrlanda Cumhuriyeti 4. dakikada Adam Uche Idah'ın penaltıdan attığı golle öne geçti. Hollanda bu gole, 19. dakikada penaltıdan Cody Gakpo ile karşılık verdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.
ESKİ BEŞİKTAŞLI GALİBİYETİ GETİRDİ
Hollanda'da 56. dakikada sahneye çıkan Wout Weghorst, takımına galibiyeti getirdi.
Bu sonucun ardından Hollanda grupta 9 puana yükseldi. İrlanda Cumhuriyeti 3 puanda kaldı.
Hollanda, gruplardaki bir sonraki maçında sahasında Fransa'yı konuk edecek. İrlanda Cumhuriyeti ise Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.
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