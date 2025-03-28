Fenerbahçe Opet, Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nde yarı finalde!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off'u çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Melikgazi Kayseri'yi 98-56 mağlup etti.

Fenerbahçe Opet, Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nde yarı finalde!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.03.2025 - 17:20

Basketbol Kadınlar Süper Ligi play-off çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Melikgazi Kayseri'nin konuğu oldu.

Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Fenerbahçe Opet 98-56 kazandı.

1. Periyot: 17-25

Devre: 32-59

3. periyot: 44-80

Bu galibiyet ile birlikte seride durumu 2-0'a getiren Fenerbahçe Opet, adını yarı finale yazdırdı.

Fenerbahçe Opet, yarı finalde Beşiktaş Boa ve Emlak Konut eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.


Etiketler: #fenerbahçe opet #Melikgazi Kayseri Basketbol #ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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