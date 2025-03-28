Fenerbahçe Opet, Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nde yarı finalde!
Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off'u çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Melikgazi Kayseri'yi 98-56 mağlup etti.
Basketbol Kadınlar Süper Ligi play-off çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Melikgazi Kayseri'nin konuğu oldu.
Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Fenerbahçe Opet 98-56 kazandı.
1. Periyot: 17-25
Devre: 32-59
3. periyot: 44-80
Bu galibiyet ile birlikte seride durumu 2-0'a getiren Fenerbahçe Opet, adını yarı finale yazdırdı.
Fenerbahçe Opet, yarı finalde Beşiktaş Boa ve Emlak Konut eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
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